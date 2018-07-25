На что надеется Трамп, угрожая Тегерану

Ночной твит президента США Дональда Трампа , набитый всеми заглавными буквами, подлил масла в огонь и без того переживающих кризис отношений Вашингтона и Тегерана

"Никогда не угрожайте Соединенным Штатам, или вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова, насилие и смерть. Будьте осторожны", — написал верховный главнокомандующий вооруженными силами США в Twitter.

Взаимные угрозы

Отношения США и Ирана никогда не были простыми, но заключение в 2015 году ядерной сделки с Тегераном — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — привело к снижению напряжения между двумя странами и отмене значительной доли американских санкций против Тегерана.

Однако с началом президентства Дональда Трампа ситуация стала резко меняться. Еще в сентябре 2016-го, во время своей предвыборной кампании, Трамп назвал СВПД "одной из самых глупых сделок", которую он видел в жизни. А в мае 2018-го США официально вышли из соглашения. К ноябрю санкции США в отношении Ирана будут возобновлены.

К концу года США намерены полностью отказаться от импорта иранской нефти. Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео , интерес Вашингтона заключается в том, чтобы "во взаимодействии со странами — импортерами иранской сырой нефти попытаться довести этот импорт как можно ближе к нулю к 4 ноября". Ранее Помпео сравнивал руководство Исламской Республики Иран (ИРИ) с мафией и обвинял в коррупции руководителя и духовного лидера страны аятоллу Али Хаменеи

Своими словами он вызвал гневную реакцию в Тегеране.

"Больше, чем когда либо, это заявление свидетельствует об абсолютной беспомощности США в ситуации после выхода из ядерной сделки и неспособности достигнуть своих целей, находясь в международной изоляции", — заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми.

А президент Ирана Хасан Роухани заявил, что американцы "должны знать, что мир с Ираном является ключом мира, а война с Ираном — ключом всех войн", добавив, что Вашингтону "не следует играть с огнем". Именно эти слова иранского лидера побудили Трампа высказаться в Twitter.

Компромисс по-американски

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что готовы вести диалог с Тегераном, "когда будут демонстративно проведены убедительные и необратимые изменения в иранском режиме". В Тегеране же отметили, что иранский народ "никогда никому не будет кланяться".

В ответ на угрозы повторного введения санкций Иран вновь пригрозил закрытием Ормузского пролива для транспортировки нефти. Еще в далеком 2011 году командующий ВМС Ирана Хабиболла Сайяри заявлял, что перекрыть пролив "проще, чем выпить стакан воды".

На столь радикальный шаг Тегеран так и не решился, но пока что исключает даже возможность проведения встречи с американским истеблишментом. Аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США не имеют смысла. А по словам главы канцелярии иранского лидера Махмуда Ваези , Трамп восемь раз просил о встрече с Роухани в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре 2017-го, но получил отказ.

Северокорейский сценарий

Пресс-секретарь Белого дома вспомнила КНДР неспроста. В августе 2017-го Трамп пообещал, что угрозы Пхеньяна будут "встречены огнем и яростью, которой мир никогда не видывал", а в ноябре того же года назвал лидера КНДР Ким Чен Ына психом и "маленьким человеком-ракетой".

Ким Чен Ын прозвал Трампа "выжившим из ума американским слабоумным стариком" и даже "напуганной собакой", напомнив США о том, что ядерная кнопка у лидера КНДР всегда находится на столе.

Тем не менее взаимные оскорбления не помешали двум лидерам встретиться в Сингапуре 12 июня. Основной причиной, по которой Ким Чен Ын согласился, большинство экспертов называют слишком жесткий санкционный режим, мешающий развитию экономики КНДР.

Теперь Вашингтон ждет от Тегерана сигнала о готовности к диалогу и не сворачивает с избранного санкционного курса. Отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоит ли Трампа, что его риторика может обострить отношения с Ираном, президент ответил: "Никоим образом".