США пока не планируют углублять сотрудничество с Россией в Сирии

"В этой области мы продолжаем нашу работу по предотвращению конфликтов, мы не координируем наши действия. Мы предотвращаем их с точки зрения местоположения и времени… Но мы не будем делать ничего дополнительного до тех пор, пока госсекретарь или президент поймут, в каком вопросе мы будем вместе работать вместе с нашими союзниками в будущем", — сказал он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне во вторник.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно не существует, а США имеют только одну возможность задержаться в Сирии — начать взаимодействие с Москвой Дамаском по возвращению беженцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>