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США пока не планируют углублять сотрудничество с Россией в Сирии
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США пока не планируют углублять сотрудничество с Россией в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не планирует предпринимать дополнительных действий в рамках сотрудничества с РФ в Сирии до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение президента США Дональда Трампа или госсекретаря Майка Помпео.
"В этой области мы продолжаем нашу работу по предотвращению конфликтов, мы не координируем наши действия. Мы предотвращаем их с точки зрения местоположения и времени… Но мы не будем делать ничего дополнительного до тех пор, пока госсекретарь или президент поймут, в каком вопросе мы будем вместе работать вместе с нашими союзниками в будущем", — сказал он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне во вторник.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно не существует, а США имеют только одну возможность задержаться в Сирии — начать взаимодействие с Москвой и Дамаском по возвращению беженцев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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