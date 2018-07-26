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Президент Боливии обвинил США в попытке подорвать мир в Никарагуа
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Президент Боливии обвинил США в попытке подорвать мир в Никарагуа 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 26 июля. Власти США пытаются сорвать национальный диалог в Никарагуа, призывая провести досрочные выборы главы государства. Такое мнение выразил в среду президент Боливии Эво Моралес.
"США показывают свою одержимость вмешательством во внутренние дела суверенных стран и требуют сместить законное правительство Никарагуа под предлогом созыва досрочных выборов. Это удар по диалогу и миру в Никарагуа", — написал он на своей странице в Twitter.
Во вторник вице-президент США Майкл Пенс написал в Twitter, что США призывают правительство Никарагуа «положить конец насилию и провести досрочные выборы». Ранее президент центральноамериканской республики Даниэль Ортега отверг призывы оппозиции перенести голосование, отметив, что это приведет к дестабилизации обстановки в стране.
На протяжении трех месяцев Никарагуа сотрясали антиправительственные выступления, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, Ортега объявил об отмене преобразований, однако это не помогло нормализовать ситуацию. Согласно подсчетам неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека», с 19 апреля по 10 июля в ходе акций протеста были убиты более 370 человек, 2,1 тыс. получили ранения.
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