В чем главный «грех» Трампа?

Вернувшись с саммита в Хельсинки Дональд Трамп обнаружил, что снова, как и после своей инаугурации, находится под жестким политическим прессингом.

Какие только обвинения не прозвучали в адрес президента США ! Его даже открыто назвали «предателем».

Эти обвинения бессмысленно обсуждать. Они абсурдны. В чем состоял «грех» Трампа? В том, что он то ли оговорился, то ли и правда поставил под сомнение заключение разведсообщества о «русском следе» во взломе серверов Демократической партии в 2016 году?

Тех самых спецслужб, которые не единожды снабжали Белый Дом фальшивками, из-за которых начинались войны, наносились авиаудары, вводились санкции и портились отношения с целыми континентами?

От президента США нельзя требовать лояльности к своим спецслужбам. Это они должны быть лояльны ему.

Но дело, разумеется, не только и не столько в вере в непогрешимость американского разведсообщества. Сама по себе встреча Трампа и Путина преподносится как акт измены. Ну нельзя встречаться с врагом! Врагом по определению.

Вмешательство в американские выборы? Правда состоит в том, что не только США вмешиваются в электоральные процессы по всему миру, но и самые разные страны осуществляют влияние на политику США.

В Вашингтоне повсюду ищут «русских агентов». Это происходит в столице, где действуют лоббистские структуры государств, для перечисления которых не хватило бы объема данной статьи. Даже у Ирана — несмотря на его ужасные отношения с США — есть свое лобби в Америке.

Все они зарегистрированы в соответствии с законодательством? Ничуть не бывало! Если бы это было так, и Фонд Клинтонов, и экс-кандидат Хиллари обязаны были бы зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

И поскольку они этого не сделали, не русская общественная активистка Мария Бутина, а самая коррумпированная семья Америки — Клинтоны — должна сейчас томиться в тюрьме.

Впрочем, либеральные СМИ и не скрывают, что «вмешательство» — лишь повод для «назначения» России врагом. «Экзистенциальный враг», как сейчас называют в мейнстримных американских медиа нашу страну, очень нужен антитрамповской оппозиции и курирующему ее глобальному начальству.

Для описания подобного особого отношения к нашей стране — ввиду недостаточной точности термина «двойные стандарты» — был введен термин «токсичность».

Россия «токсична». Разговоры о сближении с ней — ересь и предательство. Встреча с ее лидером — измена. Контакты с ее политиками и гражданским обществом –повод для расследования ФБР . Неверие в политически мотивированные наветы спецслужб — основание для импичмента.

Постойте! Что-то здесь не так…

В 2012-м на предвыборных дебатах республиканский кандидат Митт Ромни назвал Россию «геополитическим врагом номер один». Обама обвинил своего соперника в неспособности преодолеть инерцию холодной войны. Мол, что ж вы так, мистер Ромни, 1980-е давно прошли, а у вас всё Россия во врагах числится…

И все те журналисты и эксперты, что сегодня в один голос обличают Трампа за «предательски мягкое» обращение с кремлевским лидером, тогда бросились бичевать Маккейна и Ромни… за слишком жесткое отношение к России.

«Говорящие головы» на CNN , MSNBC, CBS ABC говорили при Обаме: Россия — наш партнер. Да, партнер проблемный. Ну так надо искать пути сближения позиций! В мире столько опасностей, что отказ от такого сближения будет просто катастрофической ошибкой…

The New York Times и The Washington Post бичевали поджигателей войны, Politico, Vox и Huffington Post приводили аргументы в пользу «постепенной интеграции Москвы» — безо всякой смены режима или капитуляции — в «диалог ответственных наций».

Сегодня это выглядит как медийная операция отвлечения. На деле противоречия между Россией и НАТО (и в равной степени — между Россией и ЕС , Россией и МВФ и т.д.) нарастали.

Операция англо-франко-американской коалиции в Ливии в 2011-м наглядно показала, что возникший после Второй мировой войны либеральный интервенционизм так и остался главной идеологией Демократической партии. Как бы либералы ни критиковали консерватора Буша-младшего за его войны на Ближнем Востоке, они всегда готовы начать свою собственную.

В 2012 году широко распиаренное Хиллари Клинтон консульство в «столице ливийской демократии» Бенгази — то самое, что было уничтожено «либеральными террористами» — действовало рука об руку с ЦРУ , которое активно занималось поставками вооружений и переброской инструкторов для сирийской «оппозиции».

В Москве, несомненно, знали об этом, но уничтожению американских объектов на территории разбомбленной Ливии все равно сочувствовали.

Потом были откровения Сноудена, который получил убежище в России. Весь мир узнал, как «Большой Брат» усилился при Обаме и как лауреат Нобелевской премии мира желает упрятать правдолюбца-подрядчика АНБ за решетку до конца жизни.

И все-таки когда администрация Барака Обамы пошла в 2013 году на дипломатическую сделку по ликвидации химического оружия в Сирии , либеральная пресса снова приветствовала партнерство с Россией.

Его приветствовал и советник президента по вопросам внутренней безопасности, а позже (с 2013 года) директор ЦРУ, Джон Бреннан , который сегодня является одним из главных обвинителей Трампа в «госизмене» — просто на том основании, что действующий президент не отказался от встречи с российским лидером.

Но вот любопытный факт о Бреннане, который сегодня говорит о «токсичности» России и «экзистенциальном характере» противостояния Москвы и Вашингтона на протяжении многих десятилетий.

Вступая в ряды ЦРУ, он был подвергнут проверке на детекторе лжи и рассказал о том, что на президентских выборах 1976 года голосовал за кандидата от компартии США Гесса Холла.

Холл правительством Соединенных Штатов в то время рассматривался как эдакая безобидная марионетка СССР. Но со стороны Бреннана голосование за него не было ни шуткой, ни попыткой внедриться в агентскую сеть вероятного противника.

Знаете, на какой вопрос Бреннан ответил откровением о своих прошлых электоральных предпочтениях? Его спросили: «Были ли вы когда-либо связаны с организацией, которая планировала свержение правительства США?».

Джон Бреннан был не единственным человеком, который был замечен в связях не то что с зависимыми от Советского Союза политиками, но и непосредственно с КГБ и ЦК КПСС

Один из героев либеральной Америки — сенатор Тед Кеннеди — в 1983 году создал тайный канал связи с советским руководством, предложив руководству СССР сотрудничество (по сути дела, сговор — как теперь говорят в США, collusion) с целью противодействия Рональду Рейгану на перевыборах 1984-го.

В 1991-м записка главы КГБ Чебрикова на имя генсека Юрия Андропова , посвященная взаимодействию с доверенными людьми Кеннеди (датированная маем 1983 г.), была рассекречена и опубликована в лондонской Times стараниями журналиста Тима Себастиана. Позже, после сверки с архивами, она был снова опубликована в книге американского историка Пола Кенгора «Рональд Рейган и падение Советского Союза».

Ни сам Кеннеди, ни его окружение никогда не отрицали попытку сговора с руководством СССР. Но «светоча либерализма» так никто не и не посмел назвать «предателем». И этот «светоч» тут же «перековался» в ястреба в 1988 году, когда Рональд Рейган заявил, что более не считает Советский Союз «империей зла».

В 1983-м Рейган был «слишком жестким», а в 1988-м «предал американские идеалы».

Протеже Теда, Вуппи Голдберг — да, та самая, из фильма «Приведение» — в 1980-х была большим сторонником дружбы с Москвой. Сегодня эта дама — один из главных критиков России и Трампа. «Он (Дональд Трамп — Д. Д.) скоро красный флаг над Белым Домом поднимет!» — воскликнула она полгода назад в эфире ABC News.

Конечно, все разговоры о «предательстве» 45-го президента США призваны решить только одну задачу — добиться его отстранения от власти.

В связи с этим некоторые отечественные эксперты выдвинули тезис о том, что главным препятствием для налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном является… Трамп.

Мол, Дональду все равно ничего сделать не дадут. Не будет у него «мандата» на сближение России и США. Все переговоры станут возможными только со следующим президентом-демократом.

К этому тезису у меня есть, как минимум, две претензии.

Во-первых, отстаиваемая американскими леволибералами монополия на диалог с Москвой вовсе не обязательно приведет к новой «разрядке» или «перезагрузке».

Уже в 2013 году — еще до Крыма и Донбасса — отношения с США начали неконтролируемо ухудшаться. Не стоит также забывать, что именно под руководством членов обамовской администрации — Джо Байдена Виктории Нуланд — был осуществлен государственный переворот в Киеве.

Во-вторых, «мандат» пока еще находится в руках американских избирателей. Все последние социологические данные указывают на то, что Трамп имеет все шансы переизбраться на второй срок. Более того, либерал-глобалистский истеблишмент все больше теряет доверие граждан не только в США, но и в европейских странах.

То, что проигрывающая политическую борьбу Демпартия Соединенных Штатов может пойти на контакты даже с КГБ, мы знаем на примере Теда Кеннеди.

Однако такие контакты должны нами рассматриваться исключительно исходя из национальных интересов России. Напомню, решение о расширении НАТО на Восток принял демократ Билл Клинтон

Конечно, всесторонние многоуровневые контакты надо развивать со всеми политическими и общественными силами США.

Но только безо всяких монополий.