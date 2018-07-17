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Госдеп США отчитался о выполнении СНВ-3
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Госдеп США отчитался о выполнении СНВ-3 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдепартамент опубликовал во вторник статистику выполнения США Договора по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который вступил в силу в 2011 году.
Госдепартамент опубликовал сравнительную таблицу наличия стратегических вооружений у США и России. Российская часть списка была обнародована МИД РФ в феврале 2018 года, и США ожидают официального уведомления по линии договора "в ближайшее время", уточнили в госдепартаменте. США, в свою очередь, передали свои списки России, говорится в сообщении.
Опубликованная статистика подтверждает, что обе страны соблюдают условия договора, по которым каждая сторона обязуется иметь не более 1550 ядерных зарядов и до 700 баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков.
Так, развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и развернутых тяжелых бомбардировщиков у США сейчас в сумме 652, а у России — 527, говорится в таблице. Общее число ядерных боеголовок — 1350 у США и 1444 у России, пусковых установок — 800 у США и 779 у России.
В частности, у США сейчас 400 развернутых и 278 неразвернутых МБР LGM-30 Minuteman, 454 пусковых установок МБР и четыре испытательных пусковых установки. На подлодках ВС США имеют 203 развернутые и 231 неразвернутую баллистическую ракету, все они модели Trident II. Кроме того, у США в общей сложности 49 тяжелых бомбардировщиков моделей B-2A и B-52H, еще 17 бомбардировщиков не развернуты в настоящее время, и 3 машины находятся в тестовом режиме. Есть у США и 41 тяжелый бомбардировщик с неядерным вооружением.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году. Президент России Владимир Путин 16 июля заявил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продлить СНВ-3, предварительно договорившись о деталях.
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