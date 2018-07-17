«Черные комнаты»: что творится в стриптиз-клубах в США

Как работают стриптиз-клубы в США

США сняли все обвинения с бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс, которая на данный момент судится с американским лидером Дональдом Трампом . Накануне женщину задержали в стриптиз-клубе за то, что та якобы позволила клиенту коснуться себя. В США, в отличие от России , действуют очень жесткие законы в сексуальной индустрии, например, во многих штатах стриптизерши обязаны держать двухметровую дистанцию с клиентами и прикрывать соски наклейками. Кроме того, в некоторых городах клубы для взрослых запрещено открывать на расстоянии менее километра от жилых домов и школ.

Секс-бизнес в Штатах

На той неделе суд снял все обвинения с экс-порноактрисы Сторми Дэниелс, заявившей о своей интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Ее задержали в штате Огайо за нарушение законов, действующих в отношении стриптиз-клубов. Женщина выступала в одном из таких заведений в городе Колумбус и якобы позволила посетителю коснуться себя.

Адвокат порноактрисы Майкл Авенатти заявлял, что ее арест «политически мотивирован и был запланирован». Теперь же Дэниэлс на свободе, ее юрист поблагодарил прокуроров Колумбуса за их профессионализм.

В американской предпринимательской сфере существует отдельный сегмент — «сексуально ориентированный бизнес» (СОБ). Он включает в себя стриптиз-клубы, магазины для взрослых, а также фирмы по уборке, чьи сотрудницы наводят чистоту в домах обнаженными или в нижнем белье.

Что касается стриптиз-клубов, то, согласно постановлению Верховного суда США, города и штаты могут самостоятельно регулировать их деятельность. Субъекты могут запретить танцы сотрудниц в полностью обнаженном виде, однако они не вправе закрывать заведения для взрослых.

Законы, регулирующие поведение в стриптиз-клубах, сильно разнятся от города к городу, поэтому клиентам таких заведений и самим танцовщицам надо быть юридически подкованными.

Например, в городе Сан-Диего, штат Калифорния, действует «правило шести футов», согласно которому клиенту нужно держаться от стриптизерши или стриптизера на расстоянии почти двух метров. Правило распространяется лишь на голых или топлес-танцоров. Закон прописан в Муниципальном кодексе города, в параграфе «Регулирование бизнеса». Правда, в документе не указывается, кто и как должен отмерять это расстояние.

Заклеить срам

Степень наготы, которую могут себе позволить танцоры во время выступлений, также разнится от штата к штату. В некоторых городах, например, в Хьюстоне, штат Техас, женщинам разрешается оголять грудь, но только при наличии так называемых пэстисов — силиконовых наклеек на соски.

Когда в Хьюстоне было принято подобное ограничение, работники индустрии приняли его в штыки.

Против введения пэстисов выступали многие владельцы клубов для взрослых. Так, Эрик Ланган, гендиректор компании, которая специализировалась на этом виде бизнеса, заявил журналистам, что ограничение для танцовщиц может иметь непредвиденные обстоятельства для всего города.

«Любой бар сможет конкурировать с нами, просто поставив на барную стойку танцовщицу в бикини или с пэстисами. Им не придется регистрироваться в качестве стриптиз-клубов. Я думаю, что вскоре мы увидим танцующих девушек в многих барах Хьюстона», –— пояснил он.

Аналогичное ограничение спустя два года приняли в Детройте, штате Мичиган. Тогда же появились и другие меры: стриптиз-клубам запретили открывать частные VIP-залы, а всех выступающих танцовщиц обязали иметь лицензию, за которую нужно ежегодно платить.

В Детройте и в Хьюстоне разгорелись нешуточные споры по поводу того, стоит ли ужесточать правила для стриптиз-клубов или нет. За давление на подобные заведения выступали местные пасторы. Владельцы клубов в свою очередь говорили о том, что их бизнес после запрета на обнаженную грудь и VIP-комнаты станет менее прибыльным.

Некоторые жители города обращали внимание на то, что сокращение «бизнеса для взрослых» приведет к увольнению работников — при этом в Детройте и так высокий уровень безработицы. Суд смог установить правила для этого бизнеса лишь после двух лет дебатов и публичных слушаний.

Никаких стриптизерш в километре от школ

Хотя либералы стараются сдержать принятие строгих законов относительно стриптиз-клубов, новые ограничения все же продолжают появляться. Так, за последние годы многие города — в том числе Нью-Йорк Сан-Франциско — приняли постановления, запрещающие открывать стриптиз-клубы на расстоянии менее километра от жилых домов, школ и церквей. Соответственно, во многих крупных городах теперь довольно проблематично запускать заведения для взрослых — ведь школы и жилые дома на каждом шагу.

В некоторых штатах местные законы разделяют стриптиз-клубы на топлес и полностью обнаженные.

Еще в 2001 году судья штата Айдахо разрешил стриптизершам полностью обнажаться во время исполнения эротических танцев. При этом он руководствовался первой поправкой к американской конституции, которая гарантирует право каждого гражданина США на самовыражение.

Артисты в топлес-клубах Лас-Вегаса могут демонстрировать свою грудь, но не гениталии. Поэтому им приходится наклеивать на соски те же пэстисы. Тем временем в заведениях, где стриптизерши выступают полностью обнаженными, запрещена продажа алкоголя, а также ужесточены правила контакта танцовщиц с клиентами.

Чтобы обойти эти правила, владельцы зачастую открывают два отдельных бара — один топлес, где можно выпить, и один, где танцуют полностью обнаженные девушки, но безалкогольный.

Однако есть и штаты-исключения — например, в Теннесси установлены, пожалуй, самые строгие правила для стриптиз-клубов в США. Там запрещена не только продажа алкоголя, но и танцы без одежды. Чем занимаются посетители этих заведений в данном штате, остается загадкой.

Касаться стриптизершу противозаконно в большинстве штатах. Однако в некоторых клубах трогать танцовщиц можно во время частных сеансов. Так, клиенты могут ласкать грудь, ягодицы и иногда промежность стриптизерши.

Кроме того, в некоторых штатах разрешен так называемый «танец на коленях» полностью одетого посетителя.

«Черная комната», в которой можно все

Запрет на касание сотрудниц и сотрудников стрип-клубов позволяет властям отличать эти заведения от мест, где занимаются проституцией. За то, что на территории заведения работают «ночные бабочки», владельцам клуба грозит серьезное наказание, поэтому собственники стараются соблюдать закон и, порой, перестраховываться.

Однако сами американцы на форумах отмечают, что все зависит от места, в которое вы отправляетесь. Если это элитный стриптиз-клуб в Нью-Йорке, где работают профессионалы, то за распускание рук можно получить по лицу или оказаться на улице.

Если же это довольно грязное место в небольшом городке, то клиенты могут получить все, что хотят, в «черной комнате» заведения, предварительно договорившись сотрудниками.

Посередине между элитными и сомнительными местами — стриптиз-клубы, где клиенты спрашивают у танцовщиц разрешения и оговаривают, где именно могут прикоснуться к сотруднице.