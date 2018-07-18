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Спецслужбы США охотятся на граждан России
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Антонов заявил об охоте спецслужб США на граждан России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя задержание «шпионки» Марии Бутиной, заявил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру, и в этом нет ничего нового.
Антонов заявил, что спецслужбы США охотятся за россиянами не только на территории своей страны, но и за рубежом, «нового ничего в этом случае нет», передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия сделает все, чтобы вызволить задержанную в США по обвинению в шпионаже Марию Бутину; в данный момент дипломаты делают все возможное, чтобы с ней встетиться.
Напомним, гражданке России Марии Бутиной грозит в США до пяти лет по статье «Сговор с целью работы агентом иностранного государства». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как задержание «российской шпионки» может помочь в организации импичмента Трампа.
Ранее в среду сообщалось, что американский минюст расширил обвинения против Бутиной.
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