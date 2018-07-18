Спецслужбы США охотятся на граждан России

Антонов заявил об охоте спецслужб США на граждан России

США Посол России Анатолий Антонов , комментируя задержание «шпионки» Марии Бутиной, заявил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру, и в этом нет ничего нового.

Антонов заявил, что спецслужбы США охотятся за россиянами не только на территории своей страны, но и за рубежом, «нового ничего в этом случае нет», передает РИА «Новости»

Он добавил, что Россия сделает все, чтобы вызволить задержанную в США по обвинению в шпионаже Марию Бутину; в данный момент дипломаты делают все возможное, чтобы с ней встетиться.

Напомним, гражданке России Марии Бутиной грозит в США до пяти лет по статье «Сговор с целью работы агентом иностранного государства». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как задержание «российской шпионки» может помочь в организации импичмента Трампа.