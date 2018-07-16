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«Просто сдался Путину»
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«Просто сдался Путину» 

Рамблер 13 часов назад
В США раскритиковали выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным, передает «Газета.ру». Так, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан назвал позицию Трампа «предательством».
«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?», — написал Бреннан в Twitter.
>> "Встреча века" завершилась. Трамп высказался первым
Ведущий программы Inside Politics на телеканале CNN Джон Кинг назвал выступление Трампа «одним из худших выступлений президента США», заявив, что Трамп «просто сдался Путину». С ним согласился его коллега по CNN Андерсон Купер, назвав выступление Трампа «позорным».
Причиной для негативной оценки стала позиция Трампа по предполагаемому вмешательству России в американские выборы. Президент США заявил, «не видит причин» для вмешательства России, и что Путин «сказал, что Россия этого не делала».
В России встречу оценили более позитивно. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что переговоры Путина и Трампа означают, что «попытка американцев построить однополярный мир не увенчалась успехом».
Первая полноформатная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки. Переговоры тет-а-тет длились 2 часа 10 минут, а затем продолжились в расширенном составе. На совместной пресс-конференции по завершении переговоров Путин и Трамп признали необходимость сотрудничества между двумя странами.
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