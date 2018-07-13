Неуклюжий и спонтанный: чем Трамп удивит Елизавету II

Встреча

Королева принимала 11 президентов США за время своего правления (она никогда официально не встречалась с Линдоном Джонсоном ). Учитывая столь богатый опыт, она вряд ли будет шокирована спонтанной природой Трампа, отмечает CNN . Кроме того, Елизавета II встречалась с куда более противоречивыми политиками: от сирийского президента Башара аль-Асада до румынского «диктатора» Николае Чаушеску . Последним американским лидером, побывавшим в Виндзорском замке, был президент Барак Обама . Он приехал с женой в 2016 году. Принц Филип лично встретил и привез чету Обама в своем Range Rover, что доставило много беспокойства службе безопасности. На это раз вместо принца Филиппа Трампа будет встречать почетный караул, который даст королевский салют и исполнит национальный гимн США.

Приветствие

Global Look Press/AdMedia/CNP/Yuri Gripas

Для королевы не принципиально, чтобы иностранные лидеры кланялись ей, но многие предпочитают это делать. Интересно, насколько почтительным здесь окажется Трамп. На официальном королевском сайте есть прямое руководство: мужчины могут ограничиться наклоном головы, а женщины небольшим реверансом. При этом, к королеве положено обращаться: «Ваше величество». Обама в последний раз заявил «Ваше величество», а поклониться забыл. По традиции заговорить первой должна королева. За ней же остается инициатива к телесному контакту, который обычно ограничивается рукопожатием. Мишель Обама «сенсационно» нарушила этот протокол и обняла королеву в 2009 году. Та, судя по всему, оказалась не против. Президент Трамп славится своими неуклюжими рукопожатиями. В феврале 2017 года Трамп тряс руку премьер-министра Японии Синдзо Абэ в течение 19 секунд, неоднократно похлопывая ее. Кроме того, Трамп любит грубо притягивать к себе человека, едва началось рукопожатие, указал телеканал.

Меню и чайный этикет

Поскольку это не официальный визит, чете Трампов не следует ожидать банкета. Скорее будет «высокий чай», предусматривающий соблюдение минимум этикета. В серии книг издательства «Debrett’s», которое считаются в Британии законодателем хорошего вкуса и правил поведения в обществе, есть специальный свод правил: «Если официант оставит чайник на столе, не разливая чай, его должен разлить близсидящий к чайнику. Чай положено наливать через чайный фильтр, добавляя в него молоко или лимон с сахаром. После перемешивания выньте ложку из чашки и поместите ее на блюдце. Держите ручку чашки между большим и указательным пальцами, не оттопыривайте мизинец. Не окунайте печенье в чай даже не в неформальной обстановке, и не всхлипывайте, даже если чай горячий».

TASS/PA Images/PIXSELL/FA Bobo/Steve Parsons

Кстати, мать Дональда Трампа Мэри Энн Маклауд родом из Шотландии. Рассказывая о ней, президент США однажды сказал: «Моя мать была очень церемониальна, она любила королеву и все, что с ней связано, церемониал, красоту. Никто не делает это так, как англичане. Моя мать могла часами смотреть за королевой по телевизору. Это сумасшествие, правда?», засмеялся Трамп. А вот отец его был «простым, неотёсанным» человеком, признался президент.

На помощь может прийти принц Филипп

Впрочем, оплошностями в этике славится и принц Филипп. Так что культурное чаепитие очень рискует быть нарушенным. Когда принц в 1896 году посетил Китай с его чайными церемониями, он назвал свои впечатления «ужасными» и сказал британским студентам, что если вы задержитесь здесь сколь-нибудь дольше, «ваши глаза превратятся в такие же узкие щелочки». В 2003 году принц Филип приветствовал президента Нигерии Олусегуна Обасанджо, который выбрал для этого традиционную одежду. «Вы выглядите, как будто собрались ложиться спать», пошутил принц.

Впрочем, Букингемский дворец уже предупредил, что возможно принц Филипп не успеет подъехать вовремя к приезду Трампа. По итогам встречи обязательно будет сделано фото, которое войдет в англо-американскую историю и будет сравниваться с предстоящими визитами американских лидеров. Заключительный отчет по окончании визита Букингемский дворец может также опубликовать в Twitter, как это делает президент Трамп, резюмировал CNN.