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Милания Трамп пришла на гала-ужин в образе диснеевской принцессы
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Милания Трамп пришла на гала-ужин в образе диснеевской принцессы 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
48-летняя Милания Трамп посетила торжественный гала-ужин в Бленхеймском дворце — родовом имении герцогов Мальборо на окраине Вудстока.
Дональд Трамп и его супруга Милания прибыли с визитом в Велекобританию, где посетили гала-ужин в Бленхеймском дворце. Для выхода в свет первая леди выбрала светло-желтое платье со шлейфом от J. Mendel. Плиссировка выгодно подчеркнуло ее фигуру, а цвет наряда оттенил загорелую кожу.
Стилист Мелании Трамп, Эрве Пьер, рассказал, что дизайнер Жиль Мендель создал платье на заказ специально для Мелании.
В Сети начали бурно наряд первой леди. Многие отметили, что образ Мелании имеет сходство с образом сказочной принцессой Белль из мультфильма «Красавица и чудовище».
Как думаешь, похожи ли платья диснеевской принцессы и супруги Трампа?
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Фото: globallookpress
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