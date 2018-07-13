Милания Трамп пришла на гала-ужин в образе диснеевской принцессы

48-летняя Милания Трамп посетила торжественный гала-ужин в Бленхеймском дворце — родовом имении герцогов Мальборо на окраине Вудстока.

Дональд Трамп и его супруга Милания прибыли с визитом в Велекобританию, где посетили гала-ужин в Бленхеймском дворце. Для выхода в свет первая леди выбрала светло-желтое платье со шлейфом от J. Mendel. Плиссировка выгодно подчеркнуло ее фигуру, а цвет наряда оттенил загорелую кожу.

Стилист Мелании Трамп, Эрве Пьер , рассказал, что дизайнер Жиль Мендель создал платье на заказ специально для Мелании.

В Сети начали бурно наряд первой леди. Многие отметили, что образ Мелании имеет сходство с образом сказочной принцессой Белль из мультфильма «Красавица и чудовище».

Как думаешь, похожи ли платья диснеевской принцессы и супруги Трампа?

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Фото: globallookpress