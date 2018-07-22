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Американцы оценили встречу Путина и Трампа
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Американцы оценили действия Трампа на встрече с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Большинство американцев неодобрительно отнеслись к тому, как американский президент Дональд Трамп держался на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и телекомпанией ABC.
По результатам опроса, 50% респондентов не поддерживают действия Трампа, но треть опрошенных воспринимает поведение американского лидера положительно, передает ТАСС.
56% респондентов выразили недовольство тем, какую оценку дал Трамп американской разведке во время совместной с Путиным пресс-конференции. 29% опрошенных поддержали сомнения главы американского государства.
Американцам было предложено выразить свое мнение по поводу того, «насколько далеко Трамп зашел в поддержке Путина». 40% респондентов посчитали, что республиканец зашел «слишком далеко», 35% полагают, что он сделал все правильно. Интересно, что 15% хотели бы, чтобы Трамп оказал российскому лидеру бОльшую поддержку.
Опрос проведен методом телефонного интервью 18-20 июля, в исследовании приняли участие 464 взрослых американца. Погрешность исследования составляет 5,5%.
Ранее Трамп обвинил в лицемерии «лживые СМИ», критикующие главу Белого дома за «слишком доброе» отношение к Владимиру Путину.
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