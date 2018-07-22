Американцы оценили встречу Путина и Трампа

Американцы оценили действия Трампа на встрече с Путиным

По результатам опроса, 50% респондентов не поддерживают действия Трампа, но треть опрошенных воспринимает поведение американского лидера положительно, передает ТАСС

56% респондентов выразили недовольство тем, какую оценку дал Трамп американской разведке во время совместной с Путиным пресс-конференции. 29% опрошенных поддержали сомнения главы американского государства.

Американцам было предложено выразить свое мнение по поводу того, «насколько далеко Трамп зашел в поддержке Путина». 40% респондентов посчитали, что республиканец зашел «слишком далеко», 35% полагают, что он сделал все правильно. Интересно, что 15% хотели бы, чтобы Трамп оказал российскому лидеру бОльшую поддержку.

Опрос проведен методом телефонного интервью 18-20 июля, в исследовании приняли участие 464 взрослых американца. Погрешность исследования составляет 5,5%.

Ранее Трамп обвинил в лицемерии «лживые СМИ», критикующие главу Белого дома за «слишком доброе» отношение к Владимиру Путину.