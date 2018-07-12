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Guardian: Спайсер рассказал о важной роли Манафорта в кампании Трампа
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Guardian: Спайсер рассказал о важной роли Манафорта в кампании Трампа 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал о роли экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в своей новой книге, пишет британская газета The Guardian, которая ознакомилась с текстом до официального выхода в продажи.
Книга Спайсера «Брифинг: политика, пресса и президент» (The Briefing: Politics, the Press and the President) выйдет 24 июля. Как отмечает издание, некоторые из его утверждений в книге противоречат предыдущим высказываниям о Манафорте.
В самой книге Спайсер признал, что Манафорт, подозреваемый в том, что он являлся «инструментом Москвы» и сыграл центральную роль в президентской кампании Трампа. Однако сам Спайсер и президент США Дональд Трамп ранее были склонны оценивать Манафорта как второстепенное лицо.
В марте 2017 года Спайсер заявлял, что Манафорт «сыграл очень ограниченную роль в течение очень ограниченного периода времени». Тем не менее, в книге Спайсер представляет Манафорта как фигуру, которая имела важную и впечатляющую роль.
В июне Манафорт проиграл апелляцию об отмене обвинений в отмывании денег.
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