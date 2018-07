Guardian: Спайсер рассказал о важной роли Манафорта в кампании Трампа

Книга Спайсера «Брифинг: политика, пресса и президент» (The Briefing: Politics, the Press and the President) выйдет 24 июля. Как отмечает издание, некоторые из его утверждений в книге противоречат предыдущим высказываниям о Манафорте.

В самой книге Спайсер признал, что Манафорт, подозреваемый в том, что он являлся «инструментом Москвы » и сыграл центральную роль в президентской кампании Трампа. Однако сам Спайсер и президент США Дональд Трамп ранее были склонны оценивать Манафорта как второстепенное лицо.

В марте 2017 года Спайсер заявлял, что Манафорт «сыграл очень ограниченную роль в течение очень ограниченного периода времени». Тем не менее, в книге Спайсер представляет Манафорта как фигуру, которая имела важную и впечатляющую роль.

В июне Манафорт проиграл апелляцию об отмене обвинений в отмывании денег.