Британия встречает Трампа изощренным русским матом

Вековая ось Вашингтон — Лондон завалилась набок. Чувствуя свое бессилие перед нажимом Трампа , властям Британии остается только мстить. Для гостя из США приготовили широкий спектр унижений, воплотить которые должна предварительно разогретая толпа. Например, ночью Трампу предстоит слушать громкий детский плач. Какие еще «креативные сюрпризы» ждут его в Лондоне?

«Значит, у меня будет НАТО, у меня будет Англия, которая в некоторой нестабильности пребывает, и у меня будет Путин. Честно говоря, я думаю, что с Путиным будет легче всего. Кто бы мог подумать!» — так сформулировал журналистам план своего европейского турне Дональд Трамп.

Саммит НАТО закончился для него предъявлением ультиматума европейским членам альянса — ничего подобного в истории еще не было. Тем не менее самым трудным пунктом маршрута Трампа обещает стать Лондон. Там президенту США заранее приготовили «теплую» встречу.

Британские газеты распускают слухи, что Трамп якобы потребовал организовать ему торжественный проезд по улицам Лондона вместе с королевой. Это возможно, но только при государственном визите. Трамп же приезжает с «рабочей поездкой». Поэтому попить чаю с Елизаветой II ему удастся только в пятницу, а первую ночь в Британии он и Меланья проведут в лондонской резиденции американского посла.

Впрочем, вряд ли Трампам удастся уснуть спокойно. Вечером в четверг и утром в пятницу на улицы английской столицы планируют выйти от пятидесяти до двухсот тысяч человек. Они будут шумно критиковать американского президента за нарушения прав меньшинств — национальных и сексуальных, за борьбу против нелегальной иммиграции и за отказ от парижского соглашения по климату. Английские журналисты уже назвали это «карнавалом сопротивления».

В связи с этим ожидается «некоторая нестабильность». Поэтому охранять президента США в Лондоне будут десять тысяч полицейских. А американское посольство посоветовало гражданам США, проживающим в британской столице, вести себя тихо и не участвовать в демонстрациях во время визита Трампа.

Креативность задуманных акций производит впечатление. Например, участники митингов планируют на полную громкость включать записи детского плача — так они будут выражать свой протест против того, что Трамп разлучает семьи нелегальных мигрантов на границе США и Мексики

Группа «Трубачи против Трампа» намерена устроить кошачий концерт на духовых инструментах под окнами резиденции американского посла.

Мини-гей-парад проведут представители «Квир Альянса», возмущенные дискриминацией секс-меньшинств и трансгендеров в Америке. При этом в небо над Лондоном взлетит шестиметровый воздушный шар, изображающий президента США в виде голого уродливого младенца в памперсе.

А на пшеничном поле рядом с загородной резиденцией Терезы Мэй неизвестный не поленился выстричь круг диаметром в двести метров, а в круге сделать надпись на смеси русского и английского — «Б…ь Trump». Когда Трамп полетит на вертолете на встречу с Мэй, надпись будет отлично видна из иллюминатора.

Разумеется, все это веселье не могло бы быть организовано самостоятельно. Более того, поддержка протестной активности со стороны властей видна невооруженным глазом. Мэр британской столицы Садик Хан — пакистанец по происхождению и лейборист по убеждениям — лично поддержал решение руководства Большого Лондона запустить в небо над столицей «Трампа в памперсе». Журналисты спросили его, разрешил бы он запустить воздушный шар с голым младенцем Обамой.

«Почему бы и нет? — невозмутимо ответил мэр. — Я же не цензор».

Все активисты получили горячую поддержку в прессе и социальных сетях. «Карнавал сопротивления» рекламировался много дней подряд и в итоге захватил тысячи людей, которые собираются лично высказать Трампу свои претензии. Те же, кто не сможет выйти на улицы, протестуют в соцсетях, причем весьма своеобразно.

Аккурат к визиту президента США на первое место в английских топ-чартах выводят песню «Американский идиот», записанную группой Green Day в 2004 году.

Хорошо срежиссированный гнев народных масс выражает, прежде всего, глубокую обиду официального Лондона. Дональд Трамп уже полтора года разрушает миф об «особенных отношениях» США и Великобритании. Он не приехал в Лондон после своей инаугурации. Он отменил свой запланированный визит в январе 2018 года на открытие нового здания американского посольства, хуже того, грубо заметил, что Обама зря продал старое здание посольства «за горсть арахиса».

Президент США с удовольствием наступает на все больные мозоли британских властей. Он однозначно поддерживает «Брексит» на фоне болезненного раскола в британских верхах по этому поводу. Он отказался от переговоров с Мэй на саммите G7, обозвав ее «школьной училкой», а с мэром Лондона активно перебранивался в твиттере по вопросам терроризма и нелегальной миграции. Очередная порция его критики прозвучала особенно неприятно после того, как Англию потряс ряд исламистских терактов.

И даже когда в Британии разразился полноценный правительственный кризис, Трамп не стал выражать поддержку Мэй как премьер-министру. Вместо этого он произнес хвалебную речь о своем старом друге Борисе Джонсоне , подавшем в отставку из-за того, что правительство Ее Величества по факту «сливает „Брексит“. Хозяин Белого дома уже успел намекнуть, что не прочь встретиться с Джонсоном во время своего визита в Великобританию поперек всякого протокола. Учитывая, что Джонсона после его скандальной отставки прочат на место Мэй, это выглядит так, будто президент США откровенно поддерживает политического противника действующего премьер-министра.

Но главная печаль Лондона в том, что он не имеет реальных рычагов воздействия на своего могущественного партнера.

К трудным переговорам с Трампом Британия подходит в состоянии тяжелейшего политического кризиса. Буквально неделю назад Мэй признала, что протолкнуть „Брексит“ на условиях Великобритании не удается. Теперь правительству остается либо выполнить все разорительные условия Брюсселя и погубить тем самым экономику страны, либо остаться в ЕС после косметической чистки некоторых соглашений и договоренностей, пойдя тем самым против воли избирателей.

В знак протеста против этой соглашательской позиции и подали в отставку госсекретарь по вопросам „Брексита“ Дэвид Дэвис и уже упомянутый Борис Джонсон. А население, чувствуя, что в вопросе референдума по выходу из ЕС власти готовы его „кинуть“, находится в крайнем раздражении.

Мэй изначально была противницей выхода Британии из ЕС, но, став премьер-министром, произнесла историческую фразу „Брексит — это Брексит“. Избиратели поверили, что она будет бороться за нормальные условия сделки с Брюсселем. Сейчас же они видят, как премьер фактически отказывается от своих обещаний и откровенно игнорирует волеизъявление народа. Меж тем, согласно соцопросам, число сторонников „Брексита“ сейчас растет.

В общем, настолько слабой позиции на переговорах с президентом США у Лондона не было уже давно. Все, что остается властям Британии, — это организовать психическую атаку на Трампа. „Карнавал сопротивления“ — еще одна шумная и бессмысленная провокация, к которым сводится практически вся политика Лондона в последние годы.