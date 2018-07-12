Что сулит России очередная выходка Трампа?

Чем ближе встреча Путина-Трампа, тем более разгораются страсти.

При томном начале саммита НАТО Брюсселе со стаканами сока и еще неподанном завтраке, Трамп с места в карьер буквально обрушился на генсека НАТО Йенса Столтенберга , распекая того за проект «Северный поток-2», которым, по словам Трампа, Европа обогащает Россию , своего геополитического конкурента.

Вы уничтожили свою энергетическую промышленность, а теперь вынуждены платить России, вы обогащаете Россию, вы платите миллиарды России… — кипятился Трамп.

Во все время этого монолога на Столтенберге не было лица. Выслушивая разнос босса, он утирался платком, а затем тоном оправдывающегося школьника что-то мямлил про разные интересы разных стран, составляющих альянс, и про то, что вместе мы сильнее, работая с Россией…

Какие еще общие интересы? — продолжал метать молнии Трамп? Вы не работаете с Россией, вы обогащаете Россию, ту Россию, от которой я должен вас потом защищать…

Что все это было? — недоумевали спустя полчаса обозреватели. Ответить на этот вопрос кажется не слишком трудно. Даже одним словом. Причем, самым характерным для нынешнего американского президента.

Да, это было шоу. Мы увидели старину Трампа в его любимой и самой приятной для него роли любимца публики и шоумена.

Разумеется, не только. Мы увидели человека, который рассекая волны движется к главному событию своей жизни, как он сам недавно выразился (точнее, событию, к которому он готовился всю жизнь) — к встрече с президентом Путиным

Ираном. Мы уже знаем, что такое Трамп-переговорщик. Особенно наглядно — по истории отношений с Северной Кореей

Трамп — это, прежде всего, психическая атака. Это умение схватить жертву за горло, а потом постепенно ослабляя хватку, выторговывать выгодные для себя условия… Нынешний разнос Столтенберга — это все та же игра в любимом спектакле. Выжать до предела уровень эмоций, нокаутировать противника, чтобы затем, постепенно снижая прессинг, начать говорить все тише и все более по существу.

И, разумеется, вовсе не с бедным попавшим под раздачу Столтенбергом.

Главная цель Трампа в данном случае — Владимир Путин. Этот спектакль предназначался, прежде всего, ему. И должен был послужить тому, чтобы четче и явственней обозначить линию будущих переговоров.

Ангела Меркель , в свою очередь, кажется, вполне поняла подоплеку дела, спокойно и холодно ответив на выпад Трампа в том смысле, что Германия — страна независимая и сама вольна решать с кем и какие договоры с ей заключать. Последнее, разумеется, тоже достаточно далеко от истины.

Германия — страна далеко не независимая. Она находится в большой зависимости от США , и еще большей — от американских банкиров. Однако, находясь в ареале глобалистской политики, враждующей со скандальным националистом и популистом Трампом, Меркель может позволить себе разговаривать с американским лидером чуть холоднее, чем это обычно принято.

Однако, главный вопрос: как ко всему этому должны относится мы? Что очередная выходка Трампа сулит России? Как это может отразиться на наших отношениях с США и судьбе Северного потока?

На наш взгляд, на этот вопрос также можно ответить одним единственным словом — никак.

Нет, разумеется, Трампу нужно продать Европе собственные энергоресурсы; Трампу надоело практически в одиночку финансировать НАТО, становящееся для Америки непосильной обузой; Трамп не желает поступаться экономическими интересами Америки, вкладывая в Европу деньги и получая взамен лишь наступление на американские рынки.

Трамп знает чего он хочет, и знает как выбивать из Европы нужные ему решения проблем. И да, разумеется, Трамп — сильный переговорщик и трезвый, холодный, расчетливый бизнесмен, умеющий отличить выгодную сделку от провальной, а возможное от невозможного.

Что касается идеи сворачивания программы «Северного потока 2», то это, очевидно, вещь весьма маловероятная (в чем, разумеется, отдают себе отчет все участники процесса); но для того, чтобы основательно потрепать нервы русским и европейцам — идеальная.

Трамп нашел самую болезненную мозоль современной Европы, и со свойственной ему грацией наступил на нее в самый подходящий и медийно выигрышный для себя момент.

Итак, Трамп остается верен себе. Мы же останемся верны своей вере в Трампа. Это именно тот человек, через которого сегодня происходит перезагрузка всего существующего (не только экономического но и политического) миропорядка.

Важнейший акт этой драмы обещает быть уже совсем скоро. Настолько скоро, что можно уже, без чрезмерных треволнений, не отвлекаясь на фальстарты и хэппененги, подождать настоящих событий.