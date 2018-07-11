Трамп сделал российский газ оружием против НАТО

Трамп применил против НАТО российский газ

Брюсселе стартовал саммит НАТО . Судя по настрою сторон и первым сообщениям из Бельгии , это будет не традиционный форум союзников, а жесткие переговоры настороженно относящихся друг к другу сторон. При этом российский вопрос неожиданно стал одним из поводов для разногласий между американцами и европейцами. Чья возьмет?

В настоящий момент США Евросоюз находятся в состоянии «холодной торговой войны». И она в любой момент может перерасти в горячую, иначе говоря, может последовать введение новых пошлин и другие покушения на священную корову западного мира — свободную торговлю.

Дональд Трамп увязывает продолжение военной помощи Европе с изменениями в экономической политике европейцев. Это, во-первых, увеличение расходов на оборону, а, во-вторых, сворачивание энергетического сотрудничества с Россией . Фактически, Трамп ставит перед Германией как крупнейшей страной Евросоюза ультиматум: или увеличение взносов в НАТО, или остановка «Северного потока-2».

«Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо, — заявил американский президент в ходе завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. — Германия платит в НАТО чуть более 1%, тогда как мы платим очень много денег, и это продолжается много лет, и ни один из предыдущих президентов ничего не сделал в этой связи. Я считаю, что это очень несправедливо для нашей страны и несправедливо для налогоплательщиков, поскольку Германия — богатая страна».

Американский президент также напомнил, что бывший канцлер Герхард Шредер стал членом правления Газпрома : «Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией, и скажите, мне, приемлемо ли это»?

Столтенберг дипломатично ответил, что «среди союзников есть разногласия по „Северному потоку — 2“, но „это не НАТО решать, это национальное решение“. При этом он напомнил Трампу, что даже в годы „холодной войны“ страны НАТО торговали с Россией (на деле — с СССР, но для Запада это без разницы).

После этого жесткого заявления стала ясна основная линия атаки Трампа на „союзников“ (последнее слово требует кавычек, потому что называть нынешний форум НАТО собранием союзников можно только формально).

Позиция американского президента в целом понятна. После распада СССР военная угроза для западноевропейских стран полностью исчезла. В современном мире нет страны, которая желала бы или могла бы осуществить подобную атаку. Однако вместо того, чтобы распустить НАТО и выстроить совместную с Россией систему международной безопасности, США и их союзники приняли решение добить поверженного внутренними противоречиями исполина. В 1990-е годы Россия производила впечатление страны, полностью утратившей представление о своих национальных интересах. При этом бывший „восточный блок“ практически поголовно вступил в НАТО, а данные когда-то Горбачеву обещания о нерасширении были объявлены фикцией.

После того, как Россия вновь заявила о себе как о мощном игроке на международной арене, НАТО с облегчением вернулось к парадигме „российской угрозы“. Хотя ни один из западных политиков и аналитиков так и не смог придумать ни одного заслуживающего внимания довода о пользе для России в нападении даже на параноидально боящиеся этого страны Прибалтики, не говоря уже про Германию или Британию. Все высказываемые предположения и опасения не отвечали на один, самый главный вопрос — какие преимущества получит Москва в случае развязывания войны в Европе?

Трамп, будучи бизнесменом, не очень хорошо разбирается в геополитике, но отлично — в вопросах выгоды. Он, как и многие здравомыслящие люди, понимает, что Россия не собирается ни на кого нападать, потому что это, как минимум, невыгодно. Так какой же смысл тратить действительно серьёзные средства из дефицитного бюджета США на то, чтобы защищать Европу от РФ, если в реальности никто никому не угрожает?

Если Европа желает бояться и платить за свои страхи — это пожалуйста, США не будут эти страхи развенчивать. Американский военно-промышленный комплекс с удовольствием поможет вооружить европейские и любые другие армии по последнему слову техники. Но платить за это должны те, кто боится, а не США, которым, с их ядерным арсеналом и военными базами по всему миру, бояться нечего.

Собственно, именно это в максимально выпуклой форме и пытается донести до европейских „союзников“ Трамп. Делая выбор в пользу дешевого российского природного газа, а не дорогого американского СПГ, они экономят. Отказываясь увеличивать свои военные бюджеты и требуя у США „защиты от России“, тоже экономят. И только Америка, как та девушка из анекдота, вынуждена успевать и в порт, и в аэропорт, и на автостоянку. И постоянно за всех платить.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, сделает ли Европа выбор в пользу выгоды или в пользу идеологии. Судя по передовицам европейских СМИ и заявлениям европейских политиков, не все ещё осознали, что американские ракеты теперь идут в комплекте с американским сжиженным газом.

Глава Евросовета Дональд Туск обратился к американскому президенту со следующим заявлением: „Дорогой президент Трамп. Америка не имеет и никогда не будет иметь лучших союзников, чем Европа. Дорогая Америка, цени своих союзников, в конце концов, у тебя их не так уж и много“.

Скорость, с которой США в сознании еврочиновников прошли путь от „лидера всего свободного мира“ до страны с немногочисленными союзниками, конечно, не может не поражать.

Президент ФРГ (должность символическая, но статус высокий) Франк-Вальтер Штайнмайер , наоборот, говорит о том, что новые воззрения в США не ограничиваются „философией американской внешнеторговой политики, включающей в себя пошлины, протекционизм и торговые ограничения“, а проявляются и в „изменившихся представлениях о безопасности“, пишет „Немецкая волна“. Он также призвал к примирению с Россией.

При этом, по информации немецкого же издания Suddeutsche Zeitung, в существующем проекте итоговой декларации саммита НАТО достаточно много антироссийских заявлений. „Мы категорически осуждаем незаконную и неправомерную аннексию Крыма Россией, которую мы не признаем сейчас и не признаем в будущем“, — якобы говорится в документе. Москву также обвиняют в том, что она бросает вызов евроатлантической безопасности и стабильности посредством „гибридных акций, включая попытки оказать влияние на избирательные процессы“. Кроме того, упоминаются „широко распространенные кампании по дезинформации и коварная киберактивность“, приписываемые России, и атака в британском Солсбери, в ходе которой Россия „ослабила стабильность и безопасность, повысила непредсказуемость и изменила ситуацию с безопасностью“.

Но при этом альянс остается „открытым для регулярного, фокусированного и осмысленного диалога“.

»Мы по-прежнему считаем, что партнерство между НАТО и Россией, основанное на уважении международного права и международных обязательств, имело бы стратегическое значение», — подчеркивается в тексте.

Но пока Россия не изменит своего поведения, возвращения к нормальному сотрудничеству не будет, резюмируют авторы предлагаемого к подписанию заявления.

Судя по тому, как начинается саммит, шансы на то, что по итогам этой встречи появится какой-либо согласованный всеми сторонами документ, выглядят неоднозначными. Ангела Меркель уже ответила Трампу, что Германия проводит самостоятельную политику. Более детальные объяснения она даст в ходе личной встречи, освещение которой в СМИ не предусмотрено.

При этом, по данным социологов, 42% граждан ФРГ высказались за вывод американских войск из страны, за то, чтобы контингент США, 37%, еще 21% опрошенных воздержались.

Таким образом, даже если НАТО удастся по итогам саммита принять хоть какое-то компромиссное совместное заявление, замаскировать тектонические сдвиги в международной политике будет уже невозможно. США не хотят платить за выдуманные страхи европейцев, а европейцы не готовы переплачивать за газ и готовы брать обеспечение собственной безопасности в свои руки.