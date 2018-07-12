Звезды Голливуда довели фанатов до слез

Несколько знаменитостей решили озвучить полное страданий письмо женщины по имени Мириан, лишенной ребенка из-за миграционной политики.

Среди небезразличных звезд, решившихся записать душещипательный ролик, оказался Райан Рейнольдс , Джейк Джилленхол, Чедвиг Боузман, Эмми Шумер и многие другие.

В 4-минутном видео, опубликованном Американским союзом защиты гражданских свобод, но не снятым данным сообществом, знаменитости читают письмо с целью пролить свет на ситуацию, в которую может попасть любая мать, пытаясь незаконно попасть в США вместе с детьми.

По словам пострадавшей женщины, 20 февраля 2018 она с сыном пересекла границу США в Бронсвиле, штат Техас, и добровольно сдалась в руки полицейских. Представители власти сообщили матери, что заберут ее ребенка. Женщина должна была отправиться в одно место, а ее сын в другое. На вопрос о причине разделения с ребенком, полицейские не дали никакого ответа. Мириан призналась в письме, что даже представить не могла разлуку с сыном только из-за просьбы о помощи.