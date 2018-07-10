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Трамп прибыл на саммит НАТО
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Трамп прибыл на саммит НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель, где пройдет саммит НАТО, на фоне разногласий с союзниками, говорится в распространенном журналистами пула Белого дома сообщении.
Бельгийское телевидение RTBF сообщило, что президентский "Боинг-747" приземлился в международном аэропорту бельгийской столицы Bruxelles-National.
За время полета из Вашингтона в Брюссель Трамп не выходил к представителям СМИ, однако он активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО. Так, он в очередной раз выразил недовольство тем, что США обеспечивают защиту союзникам по НАТО из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними. Трамп также задался вопросом, когда страны НАТО возместят затраты США на обеспечение обороны.
Американский президент неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте в 2014 году договоренности о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.
Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.
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