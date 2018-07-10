Адвокат Трампа работает на мэра Харькова

По сути, речь идёт о конфликте интересов и проблемах федеральной этики, описывает ситуацию с Джулиани CNN . Адвокат не зарегистрировал свои консалтинговую работу в министерстве юстиции . Он заявляет, что это не обязательно, потому что Трамп не платит ему за адвокатские услуги, и он не является непосредственным лоббистом в правительстве США и даже никогда не упоминал своих клиентов в разговоре с президентом. «Я не представляю интересы других правительств в США. Поэтому я никогда не регистрировался как лобби», — отметил Джулиани.

Global Look Press/Pacific Press/Erik Mcgregor

Руди Джулиани

Представители Белого дома отказались комментировать вопрос о конфликте интересов. Однако отметили, что не могут быть уверены в том, что Джулиани никогда не обсуждал с Трампом свою работу с иностранными клиентами.

Действительно, с тех пор как Джулиани был нанят Трампом в апреле, чтобы представлять интересы президента в расследовании по вмешательству России в выборы США, он регулярно публично высказывался по поводу Ирана Северной Кореи и по другим вопросам, не относящимся к его компетенции, подчеркнул портал SFGATE. Решение Джулиани продолжать работать с иностранными клиентами расходится со стандартной практикой адвокатов президента. Обычно они в таких случаях стремятся разорвать любые связи, если могут спровоцировать конфликт интересов, отметила в комментарии CNN профессор по юридической этики в Калифорнийском университет Ирвина Кэрри Менкель-Медоу. «Руди считает, что к нему эти правила не относятся, но это не так», — подчеркнула она.

Среди клиентов консалтинговой фирмы Джулиани мэр украинского города Харьков Геннадий Кернес, который был видной фигурой в «Партии регионов», весьма лояльной к России. Джулиани продолжает с ним работать. И это несмотря на то, что экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подозревается в связях с Россией. Известно, что компания Giuliani Partners заключила контракт с харьковскими чиновниками, чтобы помочь открыть в городе новый центр по управлению чрезвычайными ситуациями. В ноябре 2017 года Джулиани даже приезжал на Украину, чтобы встретиться с партнёрами из Харькова. В марте он принял их делегацию уже в Нью-Йорке . В конце 2018-го партнёры намерены продолжить контакты.

facebook.com/Геннадий Кернес

Геннадий Кернес

Сам Джулиани не видит ничего предосудительного в работе с Геннадием Кернесом, который к тому же был близок к экс-президенту Виктору Януковичу , прежде чем тот бежал в Россию. После покушения в 2014 году Кернес передвигается на инвалидном кресле. Его союзники заявляют, что за покушением якобы стоял Кремль, поскольку Кернес пытался сотрудничать с новым правительством в Киеве. Джулиани отмечает, что отношения Москвы и Кернеса его «не беспокоят, поскольку он не может пользоваться ногами», — отметил Джулиани, добавив, что, возможно, такие связи были раньше.

Что касается иранской оппозиционной группы, Джулиани регулярно получал от неё платежи за последние 10 лет. Кроме того, он сам публично выступал с речами на собраниях МЕК и заявлял о необходимости изменения иранского режима.