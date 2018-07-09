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Курс доллара снижается на данных Минтруда США
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Курс доллара снижается на данных Минтруда США 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром снижается по отношению к основным мировым валютам после публикации в пятницу неоднозначных данных рынка занятости США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.59 мск курс евро к доллару рос до 1,1767 доллара с 1,1745 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 110,46 иены за доллар со 110,47 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 93,86 пункта.
Министерство труда США в пятницу сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара. По мнению аналитиков, такой слабый рост указывает на умеренное инфляционное давление, что несколько снизило ожидания активного повышения ставки ФРС США.
"Заработная плата в США увеличилась не очень существенно, поэтому ФРС не будет ускорять повышение процентной ставки", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities в Токио Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
Вместе с тем, внимание инвесторов по-прежнему направлено на ситуацию вокруг торгового конфликта США и Китая. Взаимные повышенные таможенные пошлины между странами вступили в силу 6 июля. США ввели дополнительную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим годовым объемом поставок в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
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