«Русские хакеры» доводят США до бумажных бюллетеней

Иммиграционная проблема станет одной из главных тем промежуточных выборов в американский конгресс 6 ноября, где, как известно, будет вестись борьба за все 435 кресел в палате представителей и за 34 — в сенате. Такой вывод следует из социологического опроса, проведённого среди обычных американских избирателей аналитическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters . Тема приезжих обогнала здравоохранение, экономику и политику, традиционно волнующие общество США . Причин для беспокойства добавляют и подозрения по поводу того, в каких условиях пройдут эти выборы. На фоне расследования «российского вмешательства» в американскую президентскую гонку 2016 года общественное мнение ожидает, что борьба в Конгресс может стать мишенью для «русских хакеров».

В социологическом исследовании Ipsos/Reuters около 15% опрошенных заявили, что тема миграции станет «номером один» в списке тем, которые могут оказать решающее влияние на промежуточные выборы. Как нетрудно догадаться, приезжие стали волновать американцев после того, как в мае президент США Дональд Трамп анонсировал политику «нулевой терпимости» к мигрантам, ужесточив наказание за нелегальное пересечение границы и фактически дав «зелёный свет» разлучению мигрантских семей, незаконно оказавшихся на территории США. Примечательно, что доля республиканских избирателей, считающих иммиграцию главной проблемой, достигла, согласно опросу, 26%, увеличившись на 14%, по сравнению с показателями аналогичного июньского социологического исследования. Избиратели, принадлежащие к Демократической партии , естественно, выступают категорически против таких мер.

Масла в предвыборный огонь грозит добавить и «российская тема». Несмотря на то, что подобные вопросы вряд ли могут повлиять на выбор обычного американца, политический истеблишмент старается сделать её фоном кампании. Такое мнение в конце мая выразил и сам президент США, обвинив Демократическую партию в попытках сгустить тучи вокруг грядущих промежуточных выборов. «Тринадцать разгневанных демократов (плюс люди, работавшие 8 лет в администрации Обамы ), ведущие в настоящее время связанную с Россией сфабрикованную охоту на ведьм, будут вмешиваться в промежуточные выборы, особенно сейчас, когда республиканцы (держитесь!) лидируют в опросах общественного мнения. Не было никакого сговора, кроме как со стороны демократов», — написал Трамп. Подозрения насчёт того, что выборы в Конгресс станут мишенью для других государств, уже озвучиваются в США публично.

kremlin.ru Президент США Дональд Трамп

Тот факт, что политическая элита США действительно верит в то, что борьба за конгресс станет объектом хакерских нападений, продемонстрировали слушания сенатского комитета по разведке, прошедшие еще в середине февраля. Выступая на заседании, глава национальной разведки Дэниел Коутс заявил: «Не должно быть сомнений, что Россия считает свои прошлые попытки успешными и рассматривает промежуточные выборы в США в 2018 году как потенциальную мишень». С этим тезисом был согласен тогдашний глава ЦРУ Майкл Помпео (на сегодняшний день занимает пост госсекретаря). Он заявил, что у разведведомств есть свидетельства того, что Москва намерена повлиять на следующий цикл выборов: «То, что сейчас наблюдается со стороны России, сфокусировано на информационных боевых действиях». А вот глава ФБР Кристофер Рэй в Сенате, в свою очередь, выразил уверенность в том, что организаторов промежуточных выборов нужно подготовить к неожиданностям.

Amazon, Google, За советом к специалистам пришли сотрудники подразделения ФБР по борьбе с иностранным влиянием, а также представители Министерства внутренней безопасности США . Со стороны IT-отрасли на встречу явились сотрудники Apple Microsoft , Oath, Snap и Twitter. Издание при этом отмечает, что переговоры прошли в атмосфере напряженности: компании настойчиво требовали от силовых ведомств предоставления конкретных доказательств якобы существующих угроз. В этом, впрочем, им было несколько раз отказано под предлогом того, что речь идет о засекреченной информации.

Официальная статистика в США показывает, что один из пяти обычных американских избирателей выполняет свой гражданский долг, используя электронные машины для голосования, которые выглядят как терминал с сенсорным экраном. Некоторые штаты используют только их, некоторые — дают избирателям выбор. Как показывают многочисленные эксперименты хакеров-профи, такие устройства невероятно уязвимы для атак, потому что они используют устаревшее программное обеспечение. Ещё 10 лет назад ученые из Принстонского университета провели эксперимент, итогом которого стал взлом машины для голосование всего за семь секунд. Экспериментаторы не могут успокоиться до сих пор. В связи с этим в Соединенных Штатах обсуждают полный переход на аналоговый вариант голосования и подсчета. Недавно Нидерланды Норвегия уже отказались от машин, сделав выбор в пользу бумажных бюллетеней.

Экс-помощник заместителя главы Пентагона по России и Украине , внештатный научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Эвелин Фаркас:

«Да, действительно, чиновники разведывательного сообщества в Соединённых Штатах дали ясно понять: они верят в то, что Кремль не отказался от вмешательства и будет пытаться проникнуть в наши промежуточные выборы. Что касается того, какие меры они предпринимают в связи с этим, с тех пор, как я не представляю правительство, я не столь хорошо ориентируюсь. Я возлагаю надежды на то, что они налаживают хорошую коммуникацию с государством и местными чиновниками и делают всё возможное, чтобы защитить кибер-пространство, социальные сети и другие сферы».