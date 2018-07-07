Трамп предрек исчезновение ведущих газет США

Накануне стало известно, что Twitter за два месяца заблокировала более 70 млн фейковых и подозрительных аккаунтов в рамках борьбы с распространением ложной информации.

"Twitter избавляется от фейковых аккаунтов рекордными темпами. Коснется ли это New York Times и машины пропаганды Amazon — The Washington Post, — которая постоянно цитирует анонимные источники, которые, на мой взгляд, не существуют? Они обе (газеты. — " Газета.Ru ) исчезнут в течение 7 лет!" — написал американский президент.

Ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США.