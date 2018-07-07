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Трамп предрек исчезновение ведущих газет США
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Трамп предрек исчезновение ведущих газет США 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что газеты The New York Times и The Washington Post исчезнут через 7 лет. Об этом он написал в твиттере.
Накануне стало известно, что Twitter за два месяца заблокировала более 70 млн фейковых и подозрительных аккаунтов в рамках борьбы с распространением ложной информации.
"Twitter избавляется от фейковых аккаунтов рекордными темпами. Коснется ли это New York Times и машины пропаганды Amazon — The Washington Post, — которая постоянно цитирует анонимные источники, которые, на мой взгляд, не существуют? Они обе (газеты. — "Газета.Ru) исчезнут в течение 7 лет!" — написал американский президент.
Ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США.
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