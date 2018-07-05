Трамп принял отставку Прюитта

"Я принял отставку Скотта Прюитта, главы Агентства США по охране окружающей среды", — написал Трамп у себя в Twitter.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2018 г.

Президент США отметил, что Прюитт проделал "выдающуюся работу", и он ему будет всегда за это благодарен. После его отставки исполняющим обязанности главы EPA будет Эндрю Вилер, который до этого был заместителем Прюитта.

Ранее Прюитта критиковали за то, что тот снял квартиру в центре Вашингтона у жены лоббиста, зарегистрированного при ЕРА. При этом Прюитт платил за квартиру 1500 долларов в месяц и оплачивал только те дни, когда там останавливался. Это вызвало предположения о конфликте интересов.