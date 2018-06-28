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Канада поддержит промышленность из-за пошлин США
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Источник: Канада введет программу поддержки промышленности из-за пошлин США 

Газета.Ru 28 июня 2018
Фото: Chris Wattie/Reuters
Власти Канады предложат пакет помощи местным производствам, которые пострадали от введения ввозных пошлин США на сталь и алюминий, объем программы поддержки оценивается в диапазоне от 500 млн канадских долларов (около $378 млн) до 800 млн (около $600 млн). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Источник рассказал, что министр иностранных дел Христя Фриланд сделает заявление о программе поддержки в пятницу, 29 июня. Также он отметил, что программа поддержки рассчитана на несколько лет.
Ранее Фриланд заявила, что "канадским способом" решения спорной ситуации по ввозным пошлинам на сталь и алюминий со стороны США является постоянная готовность сесть за стол переговоров.
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