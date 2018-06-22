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Умер Наум Коржавин
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Ушел из жизни Наум Коржавин 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: ТАСС
На 93-м году жизни умер поэт Наум Коржавин. Об этом в своем Facebook сообщила Вероника Долина.
Русский поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Коржавин (настоящая фамилия — Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве. В 1944 году приехал в Москву, поступил в Литературный институт им. А. М. Горького.
В конце 1947 года, в разгар сталинской кампании по «борьбе с космополитизмом», Коржавин был арестован, после восьми месяцев в изоляторе признан «социально опасным элементом» и отправлен в ссылку в Сибирь. Около трех лет он провел в селе Чумаково, с 1951 по 1954 годы отбывал ссылку в Караганде. После амнистии в 1954 году вернулся в Москву, в 1956 — реабилитирован. Восстановился в Литературном институте и окончил его в 1959 году.
С 1954 года поэт зарабатывал себе на жизнь переводами, в период «оттепели» начал публиковать собственные стихи в журналах. Многие стихи Коржавина распространялись в самиздатовских списках. Во второй половине 1960-х Коржавин выступал в защиту «узников совести» Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга. Произведения Коржавина были запрещены к публикации.
В 1973 году, после допроса в прокуратуре, поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни». Эмигрировал в США, обосновался в Бостоне.
Лауреат специального приза «За вклад в литературу» премии «Большая книга» и национальной премии «Поэт».
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