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Трамп пошел на неожиданный шаг против КНДР
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Трамп на год продлил санкции против КНДР 

РИА Новости 33 минуты назад
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР еще на год, сообщил Белый дом.
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Санкции введены рядом исполнительных указов от 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годов. Они направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки, нарушение прав человека.
Трамп не исключал отмены санкций, если КНДР откажется от ядерного оружия, но официальная политика США заключается в том, что санкции начнут сворачивать только после "полной, верифицируемой и необратимой" денуклеаризации.
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