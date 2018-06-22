Трамп пошел на неожиданный шаг против КНДР

Трамп на год продлил санкции против КНДР

Санкции введены рядом исполнительных указов от 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годов. Они направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна , включая отмывание денег, кибератаки, нарушение прав человека.

Трамп не исключал отмены санкций, если КНДР откажется от ядерного оружия, но официальная политика США заключается в том, что санкции начнут сворачивать только после "полной, верифицируемой и необратимой" денуклеаризации.