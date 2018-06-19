Тень Обамы: бывший президент США намерен вернуться на политический олимп 

Над Америкой появилось не только облако действующего президента, но и тень предыдущего. Журналисты издания Politico пишут о том, что Барак Обама намерен вновь взять бразды правления страной на себя. Он планирует принять участие в предвыборной гонке 2020-го года.
Официальных заявлений пока не было, но американские СМИ раскопали информацию, что за последнее время Обама тайно встретился почти с десятком возможных кандидатов в президенты от Демократической партии. Среди них мэры и губернаторы нескольких штатов. И это притом, что активной деятельности за Обамой давно не замечали. Журналисты уверены: молчание — лишь хитрый политический ход бывшего американского лидера.