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Трамп сделал заявление по Крыму
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Трамп сделал заявление по Крыму
Трамп сделал заявление по Крыму

СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским 

ТАСС 22 минуты назад
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. Об этом сообщил в четверг информационный портал BuzzFeedсо ссылкой на два дипломатических источника на условиях анонимности.
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