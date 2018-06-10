Трамп открыл России окно в Европу

Саммит G7 в Канаде завершился расколом. Президент США Дональд Трамп отказался подписывать финальное заявление и обвинил своих партнеров в попытке нажиться на американском бизнесе. Германия Франция заявили, что все равно будут придерживаться документа — что бы ни говорил Трамп. Расколом Запада может воспользоваться Россия — причем во многих направлениях.

Канцлер Германии Ангела Меркель , опершись о стол и подавшись вперед, с немым укором смотрит на американского президента Дональда Трампа. Тот сидит с другой стороны стола и демонстративно легкомысленно, сложа руки на груди, смотрит в ответ. Из-за плеча Меркель выглядывает французский лидер Эммануэль Макрон . Он тоже пытается смотреть с укором, но получается у него хуже, чем у германского канцлера. Вокруг — толпа из высокопоставленных политиков из Европы, Америки и Азии.

Эта фотография с прошедшего 8-9 июля саммита G7 в Канаде мгновенно облетела СМИ и соцсети.

Снимок не только забавный и приятный глазу композицией и гаммой, но и предельно доступно отражает кризис, в котором оказались отношения между Европой и США.

Саммит «большой семерки» развитых стран, которые определяют вектор развития современного западного мира (США, Германия, Великобритания , Франция, Италия , Канада, Япония ), на этот раз не смог согласовать финальное заявление.

Торг неуместен

Причиной тому стал Трамп. Его яркие и неожиданные действия на саммите оставили коллег в полной растерянности. Он потребовал отменить все торговые пошлины между странами, чтобы никто не мог обвинять друг друга в протекционистских мерах, и назвал заявления канадского премьера Джастина Трюдо об оскорбительности новых пошлин США лживыми. Советник Трампа Ларри Кудлоу пошел в своих словах еще дальше.

«Он (Трюдо) действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей G7», — заявил Кудлоу в интервью телеканалу CNN.

В конце концов Трамп в твиттере и вовсе объявил, что не собирается подписывать финальное коммюнике.

На следующий день Германия и Франция сообщили, что вне зависимости от позиции Вашингтона будут придерживаться документа по итогам саммита G7. Впрочем, вопросов это не сняло.

США — мощнейшая экономика мира, и любые экономические схемы «семерки» без участия этой страны теряют смысл, — ведь G7 позиционирует себя как группа стран, от которой зависит мир целиком.

Главная проблема — в тарифах, которые, по мнению Трампа, Европа использует для того, чтобы поддержать собственный бизнес и ограничить влияние американских конкурентов. Поводом для отказа Трампа стала позиция Канады. Трюдо пообещал ввести зеркальные меры в ответ на повышение американских тарифов на торговлю сталью и алюминием с Канадой. Впрочем, другие члены «семерки» также не скрывали: между США и партнерами растут противоречия.

Берлин еще до начала саммита давал понять, что на финальное заявление рассчитывать не стоит.

Как заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung глава германского МИД Хайко Маас, среди G7 существуют проблемы, «которые уже нельзя просто так спрятать под ковер».

Для России это говорит о стремительном изменении ситуации. Страну вывели из состава G7 после перехода Крыма к России и начала донбасского конфликта в 2014 году. Однако разлад внутри «семерки» дает Москве гораздо больше возможностей для того, чтобы повлиять на баланс сил на европейском направлении.

Похолодание «Потока»

Официальная Москва заявляет, что возвращение в G7 больше не является ее политическим приоритетом, однако Кремлю эта ситуация «интересна», рассказал «Газете.Ru» Кирилл Коктыш , доцент Кафедры политической теории МГИМО МИДа России.

«Позитивные изменения во взаимоотношений России и ЕС — опция, которую нельзя исключать», — считает эксперт. С точки зрения РФ, разлад внутри «семерки» может «обеспечить суверенитет Европы». В том смысле, что в регионе будет меньше американского влияния и шире окно возможностей для восстановления российского авторитета.

Разговоры о включении России в состав G7 уже начались. Более того, этот вариант предложил сам Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что «любит свою страну и стал страшным сном для России», однако «она должна участвовать в этих переговорах».

Из стран «семерки» с Трапом по этому пункту выразила солидарность только Италия. Премьер страны Джузеппе Конте поддержал идею американского лидера в твиттере.

В финальном заявлении по итогам канадского саммита G7 есть глава о России, где говорится, что «группа семи» продолжит оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на ее позицию в украинском вопросе. Германия и Франция, в отличие от США, пообещали придерживаться этого документа.

Однако по сути ситуация противоположна, рассказал Кирилл Коктыш. ЕС сейчас стремится показать, что в случае дальнейших разногласий с США направится в сторону России, считает собеседник «Газеты.Ru».

Среди очевидных сигналов такого рода — заявление Германии в поддержку проекта «Северный поток — 2». По данным американских СМИ, Трамп рассматривает идею введения санкций против европейских партнеров этого российского проекта.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом Доме сообщала, что Трамп предлагал Меркель ультиматум: блокировка «Северного потока — 2» взамен урегулирования тарифов на экспорт и импорт. Судя по саммиту G7, Вашингтон и Берлин все-таки не договорились.

Пять месяцев на сближение

«Европейские страны не готовы сегодня выступать единым фронтом против США», — уверен Павел Тимофеев , научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН . Впрочем, Россия может воспользоваться и этим.

«На данный момент контакты с Россией для Германии и Франции — в первую очередь предмет торга с США», — добавил Коктыш. Что будет, если эти торги завершатся ничем, рассуждать слишком рано, добавил он.

Впрочем, до ноября, когда пройдут выборы в конгресс США, ждать изменения стиля и линии поведения Трампа не стоит, считает Кирилл Коктыш. Поэтому ближайшие пять месяцев дают возможности для сближения РФ и Европы.

Помимо «Северного потока — 2», есть иранская «ядерная сделка». Это еще одна инициатива, где можно ждать сближения российской и европейской позиций, считает Павел Тимофеев. Трамп заявил о том, что США разрывают соглашение, которое предполагало заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций. Однако Россия и ЕС придерживаются противоположной позиции. Они неоднократно заявляли: новые американские санкции, которые обещает Трамп, могут резко ухудшить безопасность на Ближнем Востоке и возродить гонку ядерных вооружений.

подтвердила «Газете.Ru», что уже начала актуализировать старый закон, который запрещает европейским компаниям соблюдать американские санкции. Запрет будет действовать только в контексте иранских мер Вашингтона. Еврокомиссия ранее«Газете.Ru», что уже начала актуализировать старый закон, который запрещает европейским компаниям соблюдать американские санкции. Запрет будет действовать только в контексте иранских мер Вашингтона.

Франция и Германия могут пойти на сближение с Россией и на украинском направлении, уверен собеседник «Газеты.Ru».

Нормандский формат (переговоры между Германией, Францией, Россией и Украиной о преодолении донбасского конфликта) — одна из наиболее удобных площадок для таких инициатив, считает Коктыш.

Сегодня переговоры по Донбассу развиваются вокруг миротворческого контингента ООН , который может появиться в зоне конфликта. Однако главное противоречие в том, на что должен распространяться мандат миротворцев. В Кремле считают, что они должны заниматься обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ . Киев же настаивает на размещении миротворцев на всей территории Донбасса — вплоть до границы с Россией.

«Франция и Германия заинтересованы в нормализации конфликта и, вероятно, могут предложить какие-то свежие идеи. Но какие из них будут демонстративным актом, а какие — реальными предложениями, сказать сложно», — рассуждает эксперт.

Так или иначе, углубление противоречий между ЕС и Вашингтоном увеличивает шанс на то, что «минские соглашения будут поддержаны на разумных условиях, а не на условиях Киева и Вашингтона», считает Коктыш.