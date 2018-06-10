Для Трюдо нашли «специальное место в аду»

Глава торгового совета Белого дома Петер Наварро заявил, что «в аду есть специальное место» для премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его решение нанести «удар в спину» США.
«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который занимается недобросовестной дипломатией по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается ударить его в спину», — сказал Наварро Fox News.
Он добавил, что Трюдо совершил «слабые» и «бесчестные поступки» во время пресс-конференции по итогам саммита.