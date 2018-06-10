В США назвали свою «ахиллесову пяту»

Китая и США как никогда уязвимы перед внешними угрозами со стороны России КНДР , пишет the National Interest.

Издание приводит комментарий американского эксперта Питера Прая, по мнению которого США не смогут ответить на потенциальную агрессию со стороны этих стран в случае военного конфликта.

Отмечается, что Северная Корея обладает десятками ядерных боеголовок. За последний год республика также продвинулась в разработке технологии для их установки на различные виды межконтинентальных баллистических ракет.

По мнению эксперта, Вашингтон также незащищен перед потенциальной угрозой со стороны Москвы . По его оценкам, российский запас ядерного оружия значительно превышает американский. Прай также отмечает, что Россия планировала построить подземные города и командные центры на случай ядерного конфликта. Оттуда политическое и военное руководство страны могло бы вести и, возможно, выиграть войну с Соединенными Штатами.

Аналитик также полагает, что Россия смогла бы сбить большинство боеголовок, запущенных со стороны США.

Ко всему прочему, США остаются беззащитными перед Китаем. По словам эксперта, в китайских подземных туннелях способны разместиться сотни мобильных баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками. Отмечается, что их количество значительно превышает арсенал США.

Резюмируя, автор материала подчеркивает, что Вашингтон еще никогда не был более беззащитным перед внешними угрозами. По его мнению, американским властям следует увеличить темпы наращивания ядерного потенциала страны и отказаться от выполнения договора СНВ-III.