G7 «минус один», или чего добивается Трамп

G7 «минус один» или Трамп в оппозиции. Чего добиваются США?

Политолог Юрий Рогулев в эфире НСН объяснил, зачем Трамп обмолвился о возвращении России в G7 и отказался подписывать итоговое коммюнике саммита.

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать итоговое коммюнике саммита G7, который завершался в канадском Квебеке. Об этом лидер США сообщил в своем микроблоге Twitter. Причиной стали скобы «лживые» заявления канадского премьера Трюдо о вводимых США «нечестных тарифных барьерах».

Как объяснил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв, Трамп таким образом пытается надавить на союзников.

«Отказ Трампа поддерживать итоговое коммюнике G7 ничего не значит. Таким образом он пытается оказать давление на своих партнеров-союзников. Вопросы свободной торговли и барьеров затрагивались в коммюнике. Поэтому сначала Трамп согласовал документ вместе со всеми, а уже после, услышав интервью Трюдо, отказался от своих слов», — заявил собеседник агентства.

По мнению Рогулева, заявление о возврате России в G7 сделано с той же целью — припугнуть партнеров по «Большой семерке».

«Он показал, что с Россией может наладить отношения, пригласить ее. И что они тогда будут делать? Это тоже политическая игра. Хотя, я не исключаю, что он искренне верит, что от присутствия России не переговорах было бы больше пользы. Но он и раньше высказывался по России в этом духе. Другое дело, что все это может измениться на следующий день. У Трампа уже сложилась такая тактика: наезд, давление, компромисс и шаг назад», — заключил американист.

Впрочем, Россия не очень хочет возвращаться в формат G8. Как заявил на пресс-конференции саммита ШОС президент страны Владимир Путин , Россия из G8 не выходила.

«Что касается возврата в «семерку», или «восьмерку», мы из нее не выходили. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», — сказал Путин, слова которого приводит Газета.ру

Глава государства, говоря об итоговом коммюнике саммита «Большой семерки», призвал страны-члены перестать заниматься «творческой болтовней» и перейти к решению конкретных вопросов сотрудничества.

Ранее лидеры «Большой семерки» призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение, направленное на подрыв систем демократии».