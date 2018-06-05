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США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
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В Госдепе заявили, что Россия и Китай хотят «сломать» Запад 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия и Китай стремятся "сломать" Запад. Такое мнение выразил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
Он выступил в вашингтонском консервативном неправительственном фонде "Наследие" с программной речью, посвященной видению администрацией Дональда Трампа отношений между США и Европой и озаглавленной "Трансатлантические узы: сохранение Запада".
"Россия и Китай представляют собой связную модель: политическая стабильность, основанная на авторитаризме и грубой силе, а также приспособленная под определенные аспекты рыночной конкуренции. Она (то есть такая модель) угрожает базовым принципам нашего (западного) функционирования", — утверждал высокопоставленный сотрудник внешнеполитического ведомства США.
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"Россия и Китай хотят различными путями "сломать" Запад. Москва хочет расколоть и раздробить его, Пекин — вытеснить его и прийти ему на смену", — полагает Митчелл.
"Чтобы этому, мы должны ясно сигнализировать, что поддерживаем сильную демократию как основу наших безопасности и процветания", — заявил американский дипломат.
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