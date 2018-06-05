Ещё
Reuters: Майкл Пенс в июне посетит Бразилию и Эквадор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: Майкл Пенс в июне посетит Бразилию и Эквадор 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 июня. Вице-президент США Майкл Пенс посетит в конце июня Бразилию и Эквадор. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя политика.
Оно отмечает, что целью визитов станет укрепление отношений с государствами, столкнувшимися с увеличением притока беженцев из Венесуэлы в связи с экономическим кризисом в стране.
Как сообщает агентство, Пенс собирался посетить Бразилию в мае, однако поездку пришлось отложить из-за сосредоточенности Белого дома на запланированных на 12 июня переговорах президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ожидается, что вице-президент официально объявит о планах направиться в Бразилию и Эквадор во время приема для членов Организации американских государств, которой состоится позже в Белом доме.
ТАСС: последние новости
Токио считает, что США могут вызвать хаос в мировой торговле Reuters: юрист Трампа обвинил адвоката экс-порноактрисы Клиффорд в утечках информации Трамп обвинил центральные СМИ США в ведении против него кампании дезинформации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин оценил возврат Крыма Украине575
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии36
Путин высказался о пожизненном президентстве56
Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой5
Путин поспорил с австрийским журналистом из-за Украины4
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Азия
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение