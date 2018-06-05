Reuters: Майкл Пенс в июне посетит Бразилию и Эквадор 

ТАСС, 5 июня. Вице-президент США Майкл Пенс посетит в конце июня Бразилию и Эквадор. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя политика.
Оно отмечает, что целью визитов станет укрепление отношений с государствами, столкнувшимися с увеличением притока беженцев из Венесуэлы в связи с экономическим кризисом в стране.
Как сообщает агентство, Пенс собирался посетить Бразилию в мае, однако поездку пришлось отложить из-за сосредоточенности Белого дома на запланированных на 12 июня переговорах президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ожидается, что вице-президент официально объявит о планах направиться в Бразилию и Эквадор во время приема для членов Организации американских государств, которой состоится позже в Белом доме.