США с пятницы введут пошлины на сталь и алюминий ЕС

Мексики и Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США из Европы, Канады Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины , следует из заявления за подписью президента США Дональда Трампа , которое распространил Белый дом. Новые тарифы вступят в силу в ночь на пятницу. Таким образом, Евросоюзу и партнерам США по НАФТА, несмотря на интенсификацию переговоров на этой неделе, не удалось достичь соглашения с США. США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия , Аргентина, Бразилия , Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза. 3 мая стало известно, что введение пошлин для этих государств отложено до 1 июня.