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США с пятницы введут пошлины на сталь и алюминий ЕС
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США с пятницы введут пошлины на сталь и алюминий ЕС 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины, следует из заявления за подписью президента США Дональда Трампа, которое распространил Белый дом.
Новые тарифы вступят в силу в ночь на пятницу.
Таким образом, Евросоюзу и партнерам США по НАФТА, несмотря на интенсификацию переговоров на этой неделе, не удалось достичь соглашения с США.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза. 3 мая стало известно, что введение пошлин для этих государств отложено до 1 июня.
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