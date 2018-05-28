СМИ: Мэй предложит Трампу встретиться вне Лондона, чтобы избежать протестов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит президенту США Дональду Трампу , который намеревается посетить королевство в июле, провести переговоры за пределами Лондона, чтобы избежать встречи с протестующими, несогласными с проводимой главой американской администрации политикой. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sun со ссылкой на источник в британском правительстве.

По его данным, британский посол в Соединенных Штатах Ким Дэррок готовится представить в Белый дом два варианта организации переговоров, и один из них будет предполагать, что лидеры двух стран встретятся в загородной резиденции Чекерс. В этой версии также предлагается организовать чаепитие Трампа и королевы Елизаветы II в Виндзорском замке (графство Беркшир), а не в столичном Букингемском дворце. По данным издания, кроме того, хозяина Белого дома попросят не посещать британский парламент

"Два предложения, одобренных премьер-министром, будут представлены в Белый дом сэром Кимом [Дэрроком]: одно с визитом на Даунинг-стрит, а другое — организовать его в Чекерс, — цитирует газета источник. — У нас есть полные программы для обоих [вариантов], но будет очень ясно указано, что мы бы предпочли, чтобы президент [Трамп] выбрал вариант с Чекерс".

Визит в Великобританию Трамп планирует нанести 13 июля.

В январе президент США на своей странице в Twitter сообщил об отмене намеченного на февраль визита в Великобританию, объяснив свое решение несогласием с администрацией Барака Обамы продать здание американского посольства в центре Лондона и построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд Планировалось, что Трамп откроет здание нового диппредставительства. В британском правительстве в этой связи отметили, что свое решение американский президент принял после того, как со стороны Мэй в его адрес поступил упрек относительно того, что ему не следовало размещать в Twitter материалы антимусульманского содержания, взятые у ультраправой британской группировки Britain First.

Разгневала Трампа также его заочная словесная перепалка с мэром Лондона Садиком Ханом. Последний многократно выступал против государственного визита Трампа в Соединенное Королевство и требовал понижения его статуса.

Во время визита в Вашингтон в январе 2017 года Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита подписали 1,85 миллиона человек.