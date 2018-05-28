Ещё
Мэй предложит Трампу встретиться вне Лондона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Цены вырастут вместе с НДС
Цены вырастут вместе с НДС

СМИ: Мэй предложит Трампу встретиться вне Лондона, чтобы избежать протестов 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит президенту США Дональду Трампу, который намеревается посетить королевство в июле, провести переговоры за пределами Лондона, чтобы избежать встречи с протестующими, несогласными с проводимой главой американской администрации политикой. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sun со ссылкой на источник в британском правительстве.
По его данным, британский посол в Соединенных Штатах Ким Дэррок готовится представить в Белый дом два варианта организации переговоров, и один из них будет предполагать, что лидеры двух стран встретятся в загородной резиденции Чекерс. В этой версии также предлагается организовать чаепитие Трампа и королевы Елизаветы II в Виндзорском замке (графство Беркшир), а не в столичном Букингемском дворце. По данным издания, кроме того, хозяина Белого дома попросят не посещать британский парламент.
"Два предложения, одобренных премьер-министром, будут представлены в Белый дом сэром Кимом [Дэрроком]: одно с визитом на Даунинг-стрит, а другое — организовать его в Чекерс, — цитирует газета источник. — У нас есть полные программы для обоих [вариантов], но будет очень ясно указано, что мы бы предпочли, чтобы президент [Трамп] выбрал вариант с Чекерс".
Визит в Великобританию Трамп планирует нанести 13 июля.
В январе президент США на своей странице в Twitter сообщил об отмене намеченного на февраль визита в Великобританию, объяснив свое решение несогласием с администрацией Барака Обамы продать здание американского посольства в центре Лондона и построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд Планировалось, что Трамп откроет здание нового диппредставительства. В британском правительстве в этой связи отметили, что свое решение американский президент принял после того, как со стороны Мэй в его адрес поступил упрек относительно того, что ему не следовало размещать в Twitter материалы антимусульманского содержания, взятые у ультраправой британской группировки Britain First.
Разгневала Трампа также его заочная словесная перепалка с мэром Лондона Садиком Ханом. Последний многократно выступал против государственного визита Трампа в Соединенное Королевство и требовал понижения его статуса.
Во время визита в Вашингтон в январе 2017 года Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита подписали 1,85 миллиона человек.
ТАСС: последние новости
Джорджа Буша - старшего госпитализировали в США В Конгрессе США хотят запретить поставки Турции американского оружия из-за закупок С-400 США обеспокоены сообщениями о возможной операции сирийской армии в районе зоны деэскалации
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей65
Уничтожен за 17 секунд38
Цены вырастут вместе с НДС111
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде105
Создан гибрид курицы и человека46
Видео
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:15
Панин устроил провокацию на празднике дочери
Шоу-бизнес
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
01:12
Главе кемеровского МЧС предъявили обвинение
Происшествия Пожары
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
01:47
Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина
Шоу-бизнес
00:24
Пожар на алмазной фабрике в Якутии потушен
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение