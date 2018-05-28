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Трамп: У Северной Кореи «блестящий потенциал»
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Трамп заявил, что у Северной Кореи «блестящий потенциал» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jung Yeon-je
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР обладает "блестящим потенциалом", об этом он написал на своей странице в Twitter.
Глава Белого дома подтвердил появившиеся раньше сообщения о переговорах американской делегации с представителями КНДР.
"Я искренне верю, что Северная Корея обладает блестящим потенциалом и в один прекрасный день станет великой экономической и финансовой страной. Ким Чен Ын согласен со мной в этом. Это случится!" — написал Трамп.
Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что делегация из США проводит встречу с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что делегацию США возглавил бывший спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Сон Ким. В команду Белого дома также вошли член Совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

Срыв переговоров

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня, однако 24 мая Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает возможности саммита в будущем.
МИД КНДР, со своей стороны, подтвердил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. После этого стороны вновь сели за стол переговоров. Накануне Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.
Вскоре после того как Трамп заявил об отмене переговоров, Ким Чен Ын неожиданно встретился с президентом Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между Югом и Севером. Глава Белого дома заявил, что бывший посол США в Сеуле Ким Сон побывал в КНДР для подготовки американо-северокорейского саммита.
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