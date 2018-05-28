Трамп: У Северной Кореи «блестящий потенциал»

Трамп заявил, что у Северной Кореи «блестящий потенциал»

Глава Белого дома подтвердил появившиеся раньше сообщения о переговорах американской делегации с представителями КНДР.

"Я искренне верю, что Северная Корея обладает блестящим потенциалом и в один прекрасный день станет великой экономической и финансовой страной. Ким Чен Ын согласен со мной в этом. Это случится!" — написал Трамп.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что делегация из США проводит встречу с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что делегацию США возглавил бывший спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Сон Ким. В команду Белого дома также вошли член Совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

Срыв переговоров

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня, однако 24 мая Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает возможности саммита в будущем.

МИД КНДР, со своей стороны, подтвердил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. После этого стороны вновь сели за стол переговоров. Накануне Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.