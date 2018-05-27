Трамп готов дать показания Мюллеру, но защита против, заявил адвокат

"Может, им стоит проснуться и осознать, что президент невиновен. Поэтому он и хочет дать показания. Но из-за них мы не хотим, чтобы он давал показания. Потому что они нечестны", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Джулиани, следствие постоянно создает препятствия на пути к даче Трампом показаний. В качестве примера он привел дело его адвоката Майкла Коэна , которого сначала подозревали в том, что он был посредником выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с Трампом, потом появились подозрения, что он получил от неких посредников около 400 тысяч долларов за организацию встречи президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Коэн последовательно отвергает все обвинения.

Джулиани отметил, что Трамп не планирует никого увольнять, чтобы содействовать завершению расследования.

"Президент не будет их увольнять, потому что это будет им на руку, понимаете, жертвы, Уотергейт. Но это они Утергейт, это они совершали преступления. Что мы должны сделать, так это пойти в суд и искать защиты в суде", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, нет ничего плохого в том, чтобы пытаться установить, пыталась ли Россия повлиять на выборы президента в 2016 году, но плохо при этом устанавливать слежку за одним из кандидатов, особенно если речь идет о кандидате от оппозиционной партии.

"Это Утергейт… Президент был прав с самого начала, еще тогда, когда говорил, что за его предвыборным штабом следили. Это была слежка, которую вел человек, а не техническая слежка, но все равно это слежка", — сказал он.

По словам Джулиани, когда было принято такое решение, правоохранительные органы обязаны были уведомить предвыборный штаб и попросить их содействия.

"Сейчас нет никаких доказательств сговора. Так прекратите расследование", — заключил он.

Джулиани сообщал ранее журналистам, что Мюллер согласился сократить с пяти до двух количество тем, по которым будут опрашивать американского президента в ходе дачи показаний в рамках расследования, и ожидает завершения этого расследования до 1 сентября.