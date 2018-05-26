США разрушают нефтяной рынок

Выход США из ядерной сделки с Ираном может обернуться глобальным переделом мирового рынка нефти, а стремительный рост цен на углеводороды грозит в итоге закончиться новым кризисом. Об этом на форуме в Петербурге говорили руководители крупнейших мировых нефтегазовых компаний и представители нефтедобывающих стран.

С аншлагом на Энергетической панели Петербургского экономического форума можно сравнить разве что только количество желающих посетить пленарную сессию с участием Путина, Макрона и Абэ. Практически все места в зале были зарезервированы под представителей нефтегазовых и близких к отрасли компаний, преимущественно иностранных.

Узкие двери не справлялись с потоком желающих попасть внутрь, и в какой-то момент нефтяники оказались в одной пробке с журналистами.

«Со спросом у нас все в порядке», — пошутил кто-то в толпе.

Шутка действительно актуальна: в последние месяцы вопрос баланса спроса и предложения на нефтяном рынке был ключевым. Именно он и стал основной причиной сделки о снижении добычи ОПЕК+, которую нефтедобывающие государства заключили в декабре 2016 года.

Основной докладчик сессии, глава «Роснефти» Игорь Сечин , заявил, что реальных угроз для рынка со стороны спроса не видит, а по всем ключевым прогнозам, даже самым невероятным, «уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня».

«Запасы год назад были выше пятилетнего значения на 323 млн баррелей. Сегодня они находятся на уровне нуля, и даже есть оценки, что можно уйти в минус 20 млн баррелей, » — сказал Новак.

На полях форума Новак подтвердил журналистам, что Москва Эр-Рияд обсуждали вопрос возможного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Напомним, 23 государства договорились снизить суточную добычу на 1,8 млн баррелей, из которых 300 тыс. б/с приходится на РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что речь идет о сокращении квот на 1 млн баррелей. Новак эту цифру не подтвердил, отметив, что «рассматриваются разные варианты».

Ослабление квот будет обсуждаться 22 июня на министерской встрече ОПЕК+, подтвердил также аль-Фалих.

«Для нас важно, чтобы рынок оставался здоровым. Мы начали консультации о предстоящей корректировке в июне», — сказал он.

В свою очередь глава ОПЕК Мохамед Баркиндо отметил, что стороны сделки заинтересованы в сохранении и «институциализации партнерства», чтобы совместными усилиями контролировать баланс на рынке после завершения действия ОПЕК+ в конце 2018 года.

«Если мы и не остановим цикличность рынка, то по крайней мере сможем минимизировать ущерб для нашей отрасли», — уверен он.

На фоне сообщений о возможном смягчении сделки нефтяные котировки пошли вниз. На 10:00 субботы цена барреля Brent опустилась к отметке в $76, потеряв более 3%.

С 2016 по май 2018 года цена на нефть выросла с $30 до $80 за баррель, превзойдя даже самые смелые ожидания аналитиков и ключевых игроков. Значительную роль здесь сыграл геополитический фактор, в том числе санкции.

«Общий объем углеводородов, подвергшийся односторонним ограничениям, составляет около трети мировых запасов (Иран, Венесуэла и российские нефтегазовые компании). Это своеобразный негативный рекорд — такого до сих пор не было в истории мирового рынка», — отметил Сечин.

По его мнению, политика санкций и ультиматумов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене.

«Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», — предупреждает он.

Ярким примером стал выход компании Total из иранского проекта Южный Парс после того, как Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и анонсировал скорый возврат санкций против исламской республики. Глава Total Патрик Пуянне откровенно говорит, что санкции — «это большой вызов всему миру».

«Я не могу управлять такой компании, как Total, без доступа к американскому капиталу, американский акционерам, без возможности даже приехать в США. Я не политик, наша задача строить мосты и развивать проекты», — сказал он.

Чтобы Total сохранила свое присутствие в Иране «нужно, чтобы были какие-то послабления, но они вряд ли будут», добавил он.

Глава Vitol Ян Тэйлор проявил солидарность, добавив, что «никто из нас не сможет остаться незатронутым и, к сожалению, нам придется завязнуть в санкциях в ближайшие недели и месяцы».

«Мы должны действовать транспарентно и открыто и понять, что Европа предпримет в ответ и кто будет за это платить», — добавил он.

Сечин также обратил внимание, что влияние на нефтяные цены оказывает и валютная составляющая, инфляция и процентные ставки.

«Если мы учтем вклад инфляции и ослабления доллара, то нынешний уровень цен на нефть в ценах начала двухтысячных годов составляет менее 45 долларов за баррель», — сказал он.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что цена в $60 за баррель нефти оптимальна, а чересчур высокие цены разгоняют сланцевую добычу.