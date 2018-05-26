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США пригрозили Сирии «решительными мерами»
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США пригрозили Сирии «решительными мерами» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Представитель Госдепа Хезер Науэрт предупредила власти Сирии о недопустимости "любых действий, которые могут способствовать разрастанию конфликта или ставят под угрозу перемирие".
США выказали обеспокоенность продвижением правительственных на юго-западе Сирии к зоне деэскалации, пишет РИА Новости. О границах у населенного пункта Дераа, в которых действует перемирие, договорились США, Иордания и Российская Федерация в прошлом году.
Американцы не уточнили, какие именно операции сирийские военных они имеют в виду.
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Комментарии2  Ещё 7 источников 
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