США пригрозили Сирии «решительными мерами»

Представитель Госдепа Хезер Науэрт предупредила власти Сирии о недопустимости "любых действий, которые могут способствовать разрастанию конфликта или ставят под угрозу перемирие".

Американцы не уточнили, какие именно операции сирийские военных они имеют в виду.