США начали реализовывать угрозы в адрес Турции

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Согласно тексту, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава минобороны при консультации с госсекретарем должен направить профильным комитетам Конгресса доклад "о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция". В нем должна содержаться "оценка возможной покупки правительством Турции системы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации и потенциального влияния такой сделки на двусторонние американо-турецкие отношения". Отдельно в Конгрессе интересуются, как покупка С-400 скажется на совместном с Турцией использовании истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook и другой техники.

"Министр обороны не может предпринимать никаких действий для осуществления зарубежной продажи крупной военной техники, требующей уведомления Конгресса, <…> Республике Турция до тех пор, пока министр не представит доклад соответствующим комитетам", — указано в законопроекте.

Ранее Турция заявляла о своем намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая мера может серьезно помешать такому контракту.

Теперь законопроект должен принять Сенат Конгресса. Затем обеим палатам предстоит свести две версии в одну и только затем направить на подпись президенту. Скорее всего, норма, ограничивающая военные поставки Турции, сохранится.

Согласно пояснительным материалам к сенатской версии проекта оборонного бюджета, в него включена поправка о запрете на продажу Анкаре F-35А из-за того, что турецкие власти ранее задержали американского священника Эндрю Брансона . Кроме того, в текст, вероятно, войдет призыв к администрации США ввести против Турции санкции в случае закупки С-400. Окончательная формулировка будет выработана после того, как обе палаты согласуют свои версии.

Убедить Турцию отказаться

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей сообщил, что администрация президента Дональда Трампа продолжает предпринимать усилия, нацеленные на то, чтобы Турция отказалась от приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. По его словам, США надеются, что Турция никогда не получит эти системы. В то же время, решения о карательных мерах Вашингтоном пока не принято.

Россия ускорит поставки

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на пресс— конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что Москва приняла решение ускорить поставки в Турцию С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заявил, что Турция не откажется от покупки этих ЗРС у России.