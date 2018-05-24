Помпео сообщил о подготовке санкций против КНДР

"Я уверен, что будут дополнительные санкции, введения которых мы будем добиваться в США. Уверен, что мы пойдем и к другим (странам — ред.), прося их также делать больше", — сказал Помпео, выступая на слушаниях в международном комитете сената.
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил в письме к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение их совместного саммита в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.