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Помпео сообщил о подготовке санкций против КНДР
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Помпео сообщил о подготовке новых санкций против КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
США готовят новые санкции против КНДР, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
"Я уверен, что будут дополнительные санкции, введения которых мы будем добиваться в США. Уверен, что мы пойдем и к другим (странам — ред.), прося их также делать больше", — сказал Помпео, выступая на слушаниях в международном комитете сената.
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил в письме к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение их совместного саммита в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
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