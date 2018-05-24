Трамп не хочет играть по правилам КНДР

Американский президент Дональд Трамп фактически проиграл КНДР в установлении правил переговоров по мирной программе Пхеньяна и поэтому решил отказаться от встречи с Ким Чен Ыном, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Ранее президент США сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
"Всю партию изначально вел и выбирал ходы Ким Чен Ын, и в этот процесс был вынужден вступить Дональд Трамп, хотя игра шла и не по его правилам", — сказал Морозов РИА Новости в четверг.
Сенатор отметил, что сначала американский лидер "бряцал авианосцами", однако это не помогло; тогда Трамп начал играть в доброго следователя и предложил Ким Чен Ыну сесть за стол переговоров.
"Военные учения США и Южной Кореи вызвали негативную реакцию у Пхеньяна, и руководство Северной Кореи заявило о возможном приостановлении переговорного процесса. Таким образом, Трамп оказался в неудобном положении, а Пхеньян обыграл американцев по всем параметрам", — сказал законодатель.
По его мнению, Трамп не едет на встречу с Ким Чен Ыном, поскольку сам лидер КНДР уже высказал сомнения по этому поводу.
"Ничего хорошо в этой ситуации нет, которая, возможно, стала даже хуже", — полагает Морозов.