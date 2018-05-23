«Американские традиции, заложенные в Ираке»: зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии

Западная коалиция во главе с США намеренно нанесла удары по нефтяным скважинам в Сирии . С таким заявлением выступил заместитель главы сирийского МИД Фейсал Микдад. Он также отметил, что на возобновление добычи углеводородов понадобятся десятки миллионов долларов. По словам экспертов, США таким образом пытаются помешать экономическому восстановлению Сирии, поскольку Вашингтон всё ещё не отказался от идеи свергнуть Башара Асада

Международная коалиция во главе с США специально разбомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы правительству страны пришлось потратить миллионы долларов на возобновление процесса добычи углеводородов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

«Коалиция во главе с США атаковала большую часть нефтяных скважин в Сирии и вывела из строя большую их часть с целью не дать Сирии пользоваться ими​​​. Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам замминистра, ряд нефтяных месторождений находится под контролем различных группировок, в том числе курдских отрядов Сирийских демократических сил. Микдад считает, что Вашингтон будет поддерживать курдские отряды до тех пор, пока пересекаются их интересы. В то же время дипломат в очередной раз подчеркнул, что Дамаск намерен вернуть под свой контроль всю территорию Сирии.

«В любом случае наше решение и решение наших друзей — вернуть под контроль сирийского руководства каждый сантиметр сирийской земли. И это поддерживается международным правом и ООН», — добавил он.

«Кислород боевиков поступает от США»

В Дамаске убеждены, что США продолжают оказывать поддержку террористам.

«Я считаю, что кислород террористических группировок поступает от США», — сказал замглавы сирийского МИД.

Микдад отметил, что США, несмотря на заявления о прекращении финансирования оппозиции ещё в 2011 году, на самом деле продолжали оказывать помощь вооружённым формированиям. Он напомнил, что после освобождения Восточной Гуты и Аль-Хаджар аль-Асвад сирийские военные обнаружили много оружия, которое было произведено в странах Запада.

Так, накануне российские военные сообщили, что в освобождённых от боевиков восточных районах провинции Хомс были найдены склады с вооружением, произведённым в государствах — членах НАТО . Боеприпасы, изготовленные в США, Франции и Великобритании , также нашли сапёры при разминировании города Дума в Восточной Гуте в мае.

«Помешать экономическому восстановлению»

Атакуя нефтяные скважины в Сирии, власти США пытаются оказать экономическое давление на официальный Дамаск, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«Проблема в том, что США пытаются лишить сирийское правительство экономической базы… Это попытка контролировать не только территорию, близкую к Ираку, но и экономические потоки в стране. Попытка оказывать давление на Асада и лишить Сирию экономического восстановления», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что нормализация экономической ситуации в арабской республике невыгодна Соединённым Штатам.

«Если восстановление начнётся, то состоится переход к процессу формирования политических институтов и Конституции Сирии. То есть фактически будет наглядно показано, как можно восстановить страну через взаимодействие с её руководством, а не через обезглавливание всей системы, как привыкли в США. А для них это дополнительные риски, невыгодная картинка, и они сейчас будут делать всё что угодно, в том числе и в экономическом плане, для того, чтобы подорвать основу восстановления», — сказал Абзалов в разговоре с RT.

«Цель была очень простая: любой ценой ухудшить экономическую ситуацию в Сирии. Повторяется та же ситуация, которая была в Умм-Касре (портовый город в Ираке. — RT)», — сказал он в беседе с RT.

Политолог напомнил, что там бомбардировкам также подвергались нефтяные районы.

«Делается это для того, чтобы страна не могла извлекать прибыль, продавая свои природные ресурсы. По большому счёту война в Сирии ведётся до победного конца, и Америка ни в кой мере не отказывается от своих планов по смене режима», — отметил Судаков.

По его словам, все действия американской стороны в арабской республике направлены на то, чтобы под предлогом уничтожения террористов «занимать одну страну за другой и забирать их суверенитет».