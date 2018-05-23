«У США осталось 10 лет и они готовы на все» 

США отрабатывают в Иране план против России, поскольку им осталось всего 10 лет до потери мирового превосходства. Об этом заявил эксперт из Израиля Яков Кедми.
По словам эксперта, США резко сменили практическую международную политику, поскольку чувствуют, что теряют статус "гегемона".
"Времени у них нет. Им осталось всего 10 лет, чтобы попытаться удержать свою власть в мире из последних сил. Через 10 лет будет поздно, исходя из того, что происходит в Китае и России, и США это прекрасно знают", — объяснил Кедми.
Новый подход США начал воплощаться в давлении на Иран, с помощью которого Вашингтон преследует сразу несколько целей. Первой является "выламывание рук" не соблюдающим санкции странам, в первую очередь Европе, которую Штаты стремятся вернуть в свое русло. Кедми выразил убеждение, что ЕС не выдержит и выберет американский вариант, но США рискуют перегнуть с санкциями, поскольку экономические проблемы в Европе могут привести к краху проамериканских правительств и окончательному отходу Старого Света от Америки.
Кроме того, давление США на Иран может усилить влияние Китая на Тегеран.
"Китайцы с удовольствием пойдут туда. Им нужна иранская нефть, и одна из причин атаки на Иран — не ядерная программа, а то, что четверть китайской нефти поступала из Ирана, а он был неподвластен американцам. Сегодня они борются за нефтяной рынок, и им надо подчинить Иран. Но что они будут делать с Китаем? Накладывать санкции?" — отметил представитель Израиля.
Кедми убежден, что Россия, в отличие от Китая, является следующей целью санкций США, и в Иране идет отработка модели, которая в ближайшие годы будет применяться к РФ.
"Те же принципы, те же угрозы, то же самое ждет вас через год, два, три, когда они смогут это сделать. Полная экономическая, финансовая блокада России и наказание тех, кто торгует с Россией. Сегодня это иранская модель, но основная цель — это Россия. Как вы будете на это реагировать — и будете ли? Идет война, и с каждым шагом применяются все более агрессивные методы. То, что было с РУСАЛом — детские игры", — заявил эксперт.
США остаются верны своей политике, что отстаивать свои права в мире можно только силой, а вести переговоры следует, только когда противник уже сдался.
"Министр обороны США полгода назад сказал, что внешняя политика Америки базируется на силе Пентагона, а потом Госдеп трансформирует это в международные соглашения. И против этого принципа можно поставить только такой же. Невозможно поставить против этого то, что международные соглашения смогут решить проблему угрозы применения силы или применения силы против страны. Поймете это — сможете сопротивляться. Не поймете — смотрите, что будет с Ираном", — предупредил Кедми в эфире канала "Россия 1".