«У США осталось 10 лет и они готовы на все»

По словам эксперта, США резко сменили практическую международную политику, поскольку чувствуют, что теряют статус "гегемона".

"Времени у них нет. Им осталось всего 10 лет, чтобы попытаться удержать свою власть в мире из последних сил. Через 10 лет будет поздно, исходя из того, что происходит в Китае и России, и США это прекрасно знают", — объяснил Кедми.

Новый подход США начал воплощаться в давлении на Иран, с помощью которого Вашингтон преследует сразу несколько целей. Первой является "выламывание рук" не соблюдающим санкции странам, в первую очередь Европе, которую Штаты стремятся вернуть в свое русло. Кедми выразил убеждение, что ЕС не выдержит и выберет американский вариант, но США рискуют перегнуть с санкциями, поскольку экономические проблемы в Европе могут привести к краху проамериканских правительств и окончательному отходу Старого Света от Америки.

Кроме того, давление США на Иран может усилить влияние Китая на Тегеран

"Китайцы с удовольствием пойдут туда. Им нужна иранская нефть, и одна из причин атаки на Иран — не ядерная программа, а то, что четверть китайской нефти поступала из Ирана, а он был неподвластен американцам. Сегодня они борются за нефтяной рынок, и им надо подчинить Иран. Но что они будут делать с Китаем? Накладывать санкции?" — отметил представитель Израиля.

Кедми убежден, что Россия, в отличие от Китая, является следующей целью санкций США, и в Иране идет отработка модели, которая в ближайшие годы будет применяться к РФ.

"Те же принципы, те же угрозы, то же самое ждет вас через год, два, три, когда они смогут это сделать. Полная экономическая, финансовая блокада России и наказание тех, кто торгует с Россией. Сегодня это иранская модель, но основная цель — это Россия. Как вы будете на это реагировать — и будете ли? Идет война, и с каждым шагом применяются все более агрессивные методы. То, что было с РУСАЛом — детские игры", — заявил эксперт.

США остаются верны своей политике, что отстаивать свои права в мире можно только силой, а вести переговоры следует, только когда противник уже сдался.