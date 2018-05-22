Взорвать изнутри: США ставят на революцию в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США начнут беспрецедентное санкционное давление на Иран , если Тегеран полностью не откажется от ядерной программы баллистических ракет и не прекратит оказывать помощь радикальным движениям. Давление может быть первым шагом к военной операции против Исламской республики.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет оказывать беспрецедентное финансовое давление на Тегеран.

«Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. У лидеров Ирана не будет никаких сомнений в нашей серьезности», — цитирует РИА «Новости» заявление Помпео.

Новая стратегия Белого дома включает в себя 12 требований, среди которых — полное прекращение обогащения урана. Это означает, что Вашингтон хочет, чтобы Тегеран отказался даже от мирной ядерной программы. Новое соглашение должно гарантировать, что «у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения».

«ХАМАС» и Помпео также заявил, что Иран должен прекратить поддержку действующих на Ближнем Востоке вооруженных группировок. Среди них — «Хезболла» «Талибан» (последняя организация запрещена в России ).

Тегеран также должен перестать укрывать полевых командиров «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Последняя суннитская группировка считается врагом Ирана, который боролся против нее в Афганистане и даже оказывал тактическую поддержку в этом США. Однако американские власти считают, что боевики этой организации проходили через территорию Ирана, впрочем, неизвестно, происходило ли это с ведома властей страны.

США и Иран давят на ЕС

Считается, что на ужесточение позиции США в отношении «ядерной сделки» с Ираном большое влияние оказал Израиль , который также критиковал соглашение:

«В Израиле понимают, что добиться всех пунктов от Ирана будет сложно, но тот факт, что планку подняли высоко, в Иерусалиме только приветствуется», — говорит шеф ближневосточного бюро RTVI Евгений Сова.

«В Израиле полагают, что возвращение к серьезным экономическим санкциям приведет к более мягкой позиции со стороны Ирана, и Тегеран будет вынужден пойти на уступки. Наверное, идеальным для Израиля был бы вариант внутренних волнений в Иране, смены режима и как результат возможной нормализации отношений.

В Израиле считают, что такой сценарий решит многие проблемы Ближнего Востока, а не только Израиля», — говорит эксперт.

Францией, Ужесточение позиций в отношении Ирана — одного из главных противников США в регионе — связано с недавним выходом Америки из так называемой ядерной сделки. Она была заключена в 2015 году правительством Ирана и администрацией Барака Обамы , а также Германией Великобританией , Россией и Китаем

При этом госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность заключить с Ираном новую ядерную сделку. Однако, по его словам, новое соглашение по ядерной программе Ирана не является основной целью США.

Член комитета по международным делам , сенатор Игорь Морозов считает, что ужесточение позиции США в отношении Ирана связана с энергетическим фактором. Санкции, по словам эксперта, прежде всего направлены против иранской нефти и увеличению стоимости американской сланцевой нефти.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Морозов, «за позицию глобального доминирования в энергетической сфере США будут биться, даже разрушая свои партнерские отношения».

«Если они увидят, что Европа их не поддержит и останется в соглашении, США не остановятся ни перед чем и могут перейти к военной фазе операции», — считает он.

Это, продолжает эксперт, приведет к созданию нового баланса сил в регионе с опорой на Саудовскую Аравию

Речь идет о странах Европы, которые негативно восприняли выход США из ядерной сделки, и заявили, что будут придерживаться соглашения. В свою очередь, Вашингтон уже пригрозил санкциями европейским компаниям, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном.

Помпео в своей речи также намекнул на то, что союзникам лучше прислушаться к Белому дому. «Я знаю, что наши союзники в Европе, возможно, хотят сохранить старое ядерное соглашение с Ираном. Это, конечно, их решение. Они знают наши позиции», — сказал Помпео.

В самом Иране, хотя и приветствуют решение стран ЕС сохранять сделку, заявили, что европейцы должны компенсировать им потери от ухода из сделки США, а, следовательно, упущенной выгоды от сотрудничества с американскими компаниями.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у США нет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.

Иран как «империя зла»

Стоит отметить, что Помпео, который считается внешнеполитическим ястребом, произнес свою речь в стенах вашингтонского центра Heritage — это консервативный экспертный центр, известный своей радикальной позицией по отношению к Ирану.

Как отмечает ведущий эксперт центра Gulf Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик , позиция США состоит в том, чтобы «приблизить гибель исламской республики, революция которой подошла к своему концу. США считают, что настало время чтобы Исламская республика перестала „оккупировать Иран“.

Вашингтон не скрывает, что выход из ядерной сделки и ужесточение санкционного режима связано с желанием усилить противоречия внутри Ирана, что может привести к изменению политического режима. Определенные предпосылки для этого действительно есть — иранская политическая система не монолитна, а в обществе растет недовольство экономической ситуацией в стране.

В декабре 2017 года в Иране прошли массовые демонстрации против правительства, которые были вызваны экономической ситуацией в стране. Несмотря на заявления президента-реформатора Роухани, что подписание соглашения улучшит ситуацию, этого пока не произошло.

США вряд ли дождутся изменений в иранском обществе, рассказал „Газете.Ru“ один из внешнеполитических собеседников, часто бывающих в Иране. „Расклад сил сегодня в пользу не реформаторов, а в пользу консерваторов“, — говорит собеседник.

По его словам, для консервативной части иранской элиты именно обладание Тегераном ядерным оружием заставит США считаться с Ираном. Идеальной считается модель поведения КНДР , которая угрозами заставила США относиться к себе с уважением.

Собеседник напоминает, что Иран — „древняя цивилизация“, которая „обладает определенным снобизмом при выстраивании отношений“. „На компромиссы они не пойдут, и мы снова можем увидеть демонстрации, где будут скандировать: „Смерть Америке“.

Санкционные меры США против Ирана несут сложности и для России, хотя крупных проектов, по которым могли бы ударить санкции, у Москвы в Иране нет.

Единственным большим проектом, созданным Россией в Иране, является АЭС „Бушер“, судьба которого также может оказаться под угрозой, в случае если Иран лишат права даже на „мирный атом“.

Один из пунктов требований к Ирану — „вывод всех сил“ Ирана из Сирии — отчасти также касается России. Иран — тактический союзник России в Сирии и его потеря может быть достаточно чувствительной. В то же время в случае ухода Ирана из Сирии Москва может усилить давление на сирийского лидера Башара Асада , который опирается на финансовые возможности Ирана

Определенная выгода в иранском кризисе для России есть и в связи с повышением цен на нефть, однако за нее придется платить возможной дестабилизацией Ближнего Востока.