Трамп ввел ограничения на операции с долгом Венесуэлы

"Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность", — сказано в указе, опубликованном на сайте Минфина США.

Также запрещено использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы превышает 50%.

"Президент подписал новый исполнительный указ, который ограничивает возможности режима распродавать государственные активы по копеечным ценам за счет венесуэльского народа", — пояснил журналистам в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации США