Обама нашел новую работу

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама заключили многолетнее соглашение с Netflix. Об этом сегодня сообщила сама кинокомпания.
«Экс-президент Барак Обама и Мишель Обама заключили многолетнее соглашение с ем, чтобы создавать фильмы и сериалы для Netflix, в числе которых могут быть художественные и документальные сериалы, документальные фильмы и спецпроекты», — говорится в сообщении Netflix.
В начале мая The New York Times писала, что Обама не собирается использовать Netflix как платформу для ответа президенту Дональду Трампу или консерваторам. Обама собирается продюсировать для Netflix шоу с вдохновляющими историями. Конкретные названия шоу и их форматы пока обсуждаются, писала газета. Такие шоу будут производится эксклюзивно для Netflix.