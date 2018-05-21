Обама нашел новую работу

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Барак Обама стал ТВ-продюсером 

Ведомости 18 минут назад
Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама заключили многолетнее соглашение с Netflix. Об этом сегодня сообщила сама кинокомпания.
«Экс-президент Барак Обама и Мишель Обама заключили многолетнее соглашение с ем, чтобы создавать фильмы и сериалы для Netflix, в числе которых могут быть художественные и документальные сериалы, документальные фильмы и спецпроекты», — говорится в сообщении Netflix.
В начале мая The New York Times писала, что Обама не собирается использовать Netflix как платформу для ответа президенту Дональду Трампу или консерваторам. Обама собирается продюсировать для Netflix шоу с вдохновляющими историями. Конкретные названия шоу и их форматы пока обсуждаются, писала газета. Такие шоу будут производится эксклюзивно для Netflix.
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