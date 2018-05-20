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США не признают выборы в Венесуэле
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США не признают выборы в Венесуэле 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала нелегитимными проходящие в воскресенье в Венесуэле президентские выборы. Об этом она написала в своем Twitter.
Как отметила Науэрт, США солидарны с демократическими странами по всему миру, которые выступают "в поддержку венесуэльского народа и его суверенного права выбирать своих представителей посредством свободных и честных выборов".
На пост президента Венесуэлы претендуют нынешний глава государства Николас Мадуро, представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи, представитель "Народного политического единства" Рейнальдо Кихада, а также Энри Фалькон — он выступает от имени небольшой оппозиционной политической партии "Прогрессивный авангард".
Как сообщает ТАСС, Мадуро уже принял участие в голосовании — он пришел на избирательный участок в 6 утра (13 часов по Москве), и, таким образом, стал первым гражданином страны, побывавшим на участке. Вместе с Мадуро на участок в столице страны Каракасе пришли его супруга Силия Флорес и другие представители власти.
Венесуэльцы выбирают президента на ближайшие шесть лет.
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