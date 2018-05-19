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Помпео прокомментировал бойню в школе Санта-Фе
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Помпео прокомментировал бойню в школе Санта-Фе 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майкл Помпео выразил глубочайшие соболезнования семье Сабики Шейх, учащейся из Пакистана, которая была убита в результате стрельбы в средней школе города Санта-Фе (штат Техас) в минувшую пятницу, 18 мая.
Как сообщил Помпео, Сабика находилась в Соединенных Штатах в рамках программы по обмену и учебе среди молодежи, которую спонсирует госдеп. Эта программа, по его словам помогает "выстраивать отношения между США и ее родным Пакистаном".
"Смерть Сабики и других, кто погиб, разбивает сердце и будет оплакиваться как здесь, в Соединенных Штатах, так и в Пакистане", — цитирует заявление госсекретаря ТАСС.
При стрельбе в школе города Санта-Фе погибли десять человек: девять учеников и один преподаватель, еще десять человек получили ранения. Открывший огонь учащийся школы, 17-летний Димитриос Пагуртис, задержан.
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