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Тиллерсон заявил о кризисе американской демократии
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Тиллерсон заявил о кризисе американской демократии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлениями, которые СМИ США расценили как открытую критику президента Дональда Трампа, предупредив об опасности "лидеров, скрывающих правду".
Тиллерсон, который был госсекретарем в феврале 2017 — марте 2018 года и узнал о своем увольнении из Twitter Трампа, выступал на выпускной церемонии Военного института Виргинии.
"Размышляя о состоянии американской демократии, я замечаю растущий кризис этики и достоинства. Если наши лидеры пытаются скрывать правду или если мы как народ начнем принимать альтернативную реальность, не укорененную больше в фактах, тогда мы все как граждане Америки идем по пути отказа от нашей свободы", — заявил Тиллерсон.
Трампа неоднократно критиковали за предполагаемое искажение фактов или попытки ими манипулировать. Трамп в ответ называет "фейковыми новостями" большинство СМИ, которые выступают против него.
На протяжении работы Тиллерсона госсекретарем высказывались предположения, что он конфликтует с Трампом или что Тиллерсона не задействуют в принятии ключевых внешнеполитических решений. Один из скандалов был связан с тем, что Тиллерсон якобы назвал Трампа идиотом.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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