Тиллерсон заявил о кризисе американской демократии

Тиллерсон, который был госсекретарем в феврале 2017 — марте 2018 года и узнал о своем увольнении из Twitter Трампа, выступал на выпускной церемонии Военного института Виргинии.

"Размышляя о состоянии американской демократии, я замечаю растущий кризис этики и достоинства. Если наши лидеры пытаются скрывать правду или если мы как народ начнем принимать альтернативную реальность, не укорененную больше в фактах, тогда мы все как граждане Америки идем по пути отказа от нашей свободы", — заявил Тиллерсон.

Трампа неоднократно критиковали за предполагаемое искажение фактов или попытки ими манипулировать. Трамп в ответ называет "фейковыми новостями" большинство СМИ, которые выступают против него.

На протяжении работы Тиллерсона госсекретарем высказывались предположения, что он конфликтует с Трампом или что Тиллерсона не задействуют в принятии ключевых внешнеполитических решений. Один из скандалов был связан с тем, что Тиллерсон якобы назвал Трампа идиотом.